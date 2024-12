Kijktips voor het weekend: The Day of the Jackal, The Sticky, Teacup en meer

© SkyShowtime

Verder kun je vanaf komende donderdag op Netflix ook nog kijken naar onder meer de duistere komedieserie No Good Deed en de Noorse rampenserie La Palma.

Echoes of the Past (vrijdag 06/12 Netflix) Egyptische misdaadserie waarin een man (Asser Yassin) die ooit ten onterechte werd veroordeeld voor de moord op zijn zuster weer op vrije voeten komt. Hij zet alles op alles om de echte moordenaar te vinden. Bekijk de trailer.

Mary (vrijdag 06/12 Netflix) Bijbelfilm van regisseur D.J. Caruso (Disturbia) waarin Maria (Noa Cohen) na de geboorte van Jezus wordt verstoten. Ze slaat noodgedwongen op de vlucht om aan de moordlustige plannen van koning Herod (Anthony Hopkins) te ontsnappen.

Camp Crasher (vrijdag 06/12 Netflix) Komische familiefilm uit Argentinië, waarin het Patri (Natalia Oreiro) niet lukt om een goede band op te bouwen met haar zoontje, die liever bij zijn vader is. Ze besluit daarom een kampeertrip voor hem en zijn vriendjes te organiseren.

Biggest Heist Ever (vrijdag 06/12 Netflix) Documentaire over Heather Morgan en haar man Ilya Lichtenstein die werden gearresteerd nadat ze ervan beschuldigd werden 120.000 bitcoin te hebben witgewassen. Het leverde het stel de bijnaam ‘de bitcoin Bonnie en Clyde’ op.

A Very Royal Scandal (vrijdag 06/12 NPO 2) Driedelige miniserie over (de aanloop naar) het interview dat journaliste Emily Maitlis (Ruth Wilson) afnam bij prins Andrew (Michael Sheen). Het gesprek zou desastreuze gevolgen hebben voor de Britse royal. Bekijk de trailer.

The Sticky (vrijdag 06/12 Amazon Prime Video) Zwartkomische misdaadserie met Margo Martindale als de onbevreesde boerin Ruth Landry. Ze gaat noodgedwongen de criminaliteit in en samen met een gangster en een bewaker plant ze een miljoenenroof. Bekijk de trailer.

De Tatta’s: de serie (vrijdag 06/12 Amazon Prime Video) Zesdelige komedieserie die dient als vervolg op de gelijknamige films met Leo Alkemade. De familie Van Kampen moet zich aan zien te passen aan hun kleine appartementje en het leven in hun multiculturele wijk.

The Day of the Jackal (vrijdag 06/12 SkyShowtime) Thrillerserie met Eddie Redmayne als de ongrijpbare huurmoordenaar The Jackal. Een Britse inlichtingenofficier (Lashana Lynch) zit hem op de helen en raakt verwikkeld in een complex kat-en-muisspel. Bekijk de trailer.

A Nonsense Christmas with Sabrina Carpenter (zaterdag 07/12 Netflix) Kerstspecial van Sabrina Carpenter, die onder meer covers zingt van een aantal kerstklassiekers. Daarbij zingt ze eveneens duetten met onder anderen Chappell Roan, Tyla, Shania Twain en Kali Uchis.

Teacup (zaterdag 07/12 SkyShowtime) Thrillerserie met Yvonne Strahovski (Dexter, The Handmaid’s Tale) in de hoofdrol. Het verhaal draait om ruziënde families op het platteland in Georgia, die toch de handen ineen moeten slaan wanneer een mysterieuze dreiging opduikt.

The Gymnasts (zaterdag 07/12 Canvas) Italiaanse thrillerserie over turnsters die zich in de Alpen voorbereiden op een belangrijk toernooi. Wanneer één van de deelnemers plots dood wordt aangetroffen in de bossen, wordt er een moordonderzoek ingesteld. Lees hier meer.

Trom (zaterdag 07/12 Canvas) Misdaadthriller die afkomstig is van de Faeröer-eilanden. Journalist Hannis Martinsson (Ulrich Thomsen, bekend van het eerste seizoen van Face to Face) onderzoekt de dood van zijn dochter, die actief was als activist. Lees de recensie.

Almost Christmas (zondag 08/12 Netflix) Komische kerstfilm uit 2016 waarin pensionado Walter (Danny Glover) onlangs zijn vrouw heeft verloren. Met de feestdagen nodigt hij zijn volwassen kinderen en de rest van de familie uit, maar al snel ontstaat er de nodige chaos.

Spy (zondag 08/12 Netflix) Komische actiefilm uit 2015 waarin een kantoormedewerker voor de CIA (Melissa McCarthy) plots het veld in wordt gestuurd om een nucleair apparaat terug te vinden. Jason Statham vertolkt een bijrolletje als een erg hooghartige CIA-spion.

Super/Man: The Christopher Reeve Story (zondag 08/12 Netflix) Documentaire over het leven en de carrière van Christopher Reeve, die bekend werd door zijn rol als Superman in de Richard Donner-film, maar vervolgens in 1995 verlamd raakte na een val van zijn paard.

Single Bells (maandag 09/12 Net5) Vlaamse kerstserie waarin dertiger Mina (Julie Van den Steen) elk jaar met de feestdagen als vrijgezel bij haar familieleden aan tafel zit. Dit jaar moet het anders worden en proberen haar ouders en haar zussen haar aan iemand te koppelen.

Rugged Rugby: Conquer or Die (dinsdag 10/12 Netflix) Realityserie over de rugbysport in Zuid-Korea. Zeven teams proberen met strategie en teamwork kampioen te worden. De serie is afkomstig van tv-producent Chang Si-won (Steel Troops, The Fishermen and the City).

Polo (dinsdag 10/12 Netflix) Documentaireserie die een kijkje achter de schermen biedt in de polo-wereld: alle grote topspelers verzamelen zich voor de US Open Polo kampioenschappen in Florida. De documentaire wordt geproduceerd door prins Harry en Meghan Markle.

Jamie Foxx: What Had Happened Was… (dinsdag 10/12 Netflix) Stand-up-special van komiek en acteur Jamie Foxx, die in 2003 voor het laatst met een voorstelling op de planken stond. Hij praat onder meer over zijn medische problemen en ziekenhuisopname in 2023.

Murdoch Mysteries: Home for the Holidays (dinsdag 10/12 BBC First) Kerstaflevering van de Canadese misdaadserie. Murdoch en Julia reizen nu af naar de hoofdstad van Brits-Columbia en raken daar al vrij snel verwikkeld in een moordmysterie. Bekijk de trailer.

Murdoch Mysteries S12 (woensdag 11/12 BBC First) Een dag na de kerstaflevering gaat het twaalfde seizoen van Murdoch Mysteries van start: in de première zien we het droomhuis van Murdoch en Julia, ontworpen architect door Frank Lloyd Wright. Bekijk de trailer.

Queer Eye S09 (woensdag 11/12 Netflix) Realityshow waarin de Fabulous Five, elk van de mannen heeft een eigen specialiteit, verschillende (ongelukkige) mensen helpen een positieve draai aan hun leven te geven. De nieuwe reeks speelt zich af in het kleurrijke Las Vegas.

One Hundred Years of Solitude (woensdag 11/12 Netflix) Colombiaanse miniserie naar het boek van Gabriel García Márquez, over een neef en nicht die tegen de wil van hun ouders in trouwen. Ze verlaten hun dorpje en zoeken samen naar een nieuw thuis. Bekijk de trailer.

The King of Tupelo: A Southern Crime Saga (woensdag 11/12 Netflix) Documentaire van de regisseurs van Wild Wild Country, over twee grote Elvis-fans uit Tupelo, Mississippi. Als één van hun tijdens zijn werk een schokkende ontdekking doet, stuiten ze op een complot.

Makayla’s Voice: A Letter to the World (woensdag 11/12 Netflix) Korte documentaire over het leven van een opvallende jonge tiener met autisme. Er gaat een nieuwe wereld van zelfexpressie voor haar open wanneer ze met een letterbord haar stem ten gehore brengt.

Dream Productions (woensdag 11/12 Disney+) Animatieserie gebaseerd op de Inside Out-films van Pixar. In het hoofd van tiener Riley zijn Paula (Paula Pell uit Girls5Eva) en Xeni (Richard Ayoade uit The IT Crowd) verantwoordelijk voor alle dromen van het meisje.

No Good Deed (donderdag 12/12 Netflix) Duistere komedieserie van de maker van Dead to Me, waarin Lydia (Lisa Kudrow) en Paul (Ray Romano) hun Spaanse villa willen verkopen. Er zijn veel geïnteresseerde partijen, maar het stel vertelt hen niet alles. Bekijk de trailer.

La Palma (donderdag 12/12 Netflix) Noorse rampenserie die zich afspeelt op de Canarische eilanden, waar Scandinavische toeristen te maken krijgen met een enorme vulkaanuitbarsting en zich ineens een weg moeten banen door as, lava en algehele chaos. Bekijk de trailer.