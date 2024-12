The Sticky S01E01-03: fijne misdaadkomedie met Margo Martindale

De opzet van de serie heeft wel wat weg van de film Fargo uit 1996, waarin een in theorie simpel idee – man laat criminelen zijn vrouw ontvoeren in de hoop dat zijn rijke schoonvader losgeld betaalt – in de praktijk al snel volledig uit de rails loopt. De disclaimer vooraf - ‘Dit is absoluut niet het waargebeurde verhaal van de grote Canadese siroop-roof’ - doet eveneens denken aan de (onterechte) vermelding in Fargo dat hun film wél gebaseerd was op een waargebeurd verhaal.

Ook het plot in deze fijne misdaadkomedie draait in de kern om amateurs die allemaal eigenlijk maar wat aanklungelen. Dat ze niet al direct door de mand vallen komt grotendeels door dom geluk, en omdat veel van hun tegenstanders toch nog net ietsje dommer zijn dan zijzelf. Handlanger nummer drie is bijvoorbeeld Remy (Guillaume Cyr), die al meerdere keren tevergeefs bij Leonard heeft aangekaart dat de beveiliging in het depot niet op orde is. Remy kan het weten: hij is er zelf de enige bewaker. In dat opzicht verdient de gluiperige Leonard het niet alleen dat hij beroofd wordt, hij vraagt erom.