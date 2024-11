The Gymnasts (Corpo Libero): Italiaanse thrillerserie start in december bij Canvas

De Italiaanse serie The Gymnasts (of: Corpo Libero) gaat volgende maand van start op Canvas: vanaf 7 december zie je elke zaterdag een dubbele aflevering van de zesdelige reeks. De thriller speelt zich af in de competitieve wereld van de vrouwelijke gymnastiek en is een tv-bewerking van de roman van Ilaria Bernardini. Het verhaal draait om verschillende turnsters die zich in de Alpen voorbereiden op een internationaal toernooi waarmee ze in aanmerking kunnen komen voor de Olympische Spelen. Terwijl de onderlinge rivaliteit steeds heviger wordt, ontstaan er nog veel meer complicaties als één van de deelnemers dood wordt aangetroffen in de bossen en er een moordonderzoek wordt ingesteld. Rollen zijn er voor Antonia Truppo, Filippo Nigro, Alessia De Falco en Giada Sav. De serie werd geschreven door onder meer Ludovica Rampoldi (Gomorra).