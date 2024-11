Murdoch Mysteries: Home for the Holidays is in december te zien bij BBC First

Op woensdag 13 november is Once Upon a Murdoch Christmas te zien bij BBC First en een maand later kun je bij de zender opnieuw kijken naar een speciale kerstaflevering van Murdoch Mysteries: de special Home for the Holidays is door BBC First ingepland voor dinsdag 10 december. In de anderhalf uur durende aflevering reizen Murdoch en Ogden naar Victoria om Murdoch's broer, RCMP-officier Jasper Linney (Dylan Neal), te bezoeken. Eenmaal aangekomen duiken ze in een moordonderzoek dat verband houdt met een archeoloog (Megan Follows), die een oude inheemse nederzetting ontdekte. Dit zet hen op een tocht door de ruige schoonheid van Brits-Columbia, waar ze de Songhees- en Haida-naties ontmoeten. Ondertussen krijgen de Brackenreids een investeringskans die te mooi lijkt om waar te zijn. Crabtree en Higgins plannen een skivakantie met hun vriendinnen Nina en Ruth, maar ontdekken al snel dat het gevaarlijker is dan ze dachten.