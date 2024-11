No Good Deed: trailer voor Netflix-serie van Dead to Me-maker

Vanaf donderdag 12 december kun je bij Netflix kijken naar de duistere komedieserie No Good Deed en vandaag werd alvast de trailer onthuld. No Good Deed volgt Lydia (Lisa Kudrow uit Friends) en Paul (Ray Romano uit Everybody Loves Raymond), die nu de kinderen het huis uit zijn besluiten om hun honderd jaar oude Spaanse villa in Los Angeles te verkopen. Er duiken veel potentiële kopers op, die allemaal denken dat de aankoop de villa hun problemen op zal lossen, maar er huizen ook duistere geheimen in het gebouw die Lydia en Paul uit alle macht verborgen proberen te houden. No Good Deed werd ontwikkeld door Liz Feldman, die eerder al het tragikomische Dead to Me maakte voor Netflix. Feldman herenigde voor de serie met Linda Cardellini, die samen met Christina Applegate te zien was in Dead to Me. Ook Denis Leary, die binnenkort herenigt met Romano als stemacteur in de zesde Ice Age-film, vertolkt een bijrol.