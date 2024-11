La Palma: trailer en datum voor Noorse rampenserie van Netflix

Na eerder de film Avgrunden verschijnt er dit jaar een Scandinavische rampenserie op Netflix: vanaf donderdag 12 december kun je er kijken naar het vierdelige La Palma. Het Noorse drama speelt zich af op de Canarische eilanden, waar Scandinavische toeristen plots te maken krijgen met een enorme vulkaanuitbarsting. Terwijl ze zich een weg banen door as, lava en alle chaos, worden ze ook nog eens geconfronteerd met een ongekende Tsunami. Rollen zijn er voor onder meer Anders Baasmo (The Arctic Convoy), Ingrid Bolsø Berdal (Westworld), Thea Sofie Loch Næss (The Last Kingdom) en Thorbjørn Harr (Power Play). Het script is afkomstig van Harald Rosenløw Eeg (die werkte aan de rampenfilms The Wave en The Quake) en Lars Gudmestad (Headhunters). Kasper Barfoed (The Nurse, Kastanjemanden) tekende voor de regie van de serie.