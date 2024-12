A Very Royal Scandal S01: when Andrew met Epstein NPO , Serie , Recensie , TV • Vandaag • leestijd 2 minuten • 50 keer bekeken • bewaren

© Amazon MGM Studios

Waarom stemde prins Andrew in hemelsnaam in met een tv-interview?

Eigenlijk had prins Andrew (Michael Sheen, Good Omens) beter moeten weten. Zijn voormalige schoonzus, prinses Diana, bewees het immers al: openhartige televisie-interviews en royalty vormen - voor de geïnterviewde - zelden een succesvolle combinatie.

Natuurlijk gaat het hier om twee totaal verschillende scenario’s. Diana vertelde in een BBC-interview over haar stukgelopen huwelijk met prins Charles. Prins Andrew praatte over zijn banden met de toen onlangs overleden veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein. En waar Diana onder valse voorwendselen aan het interview begon, was het voor Andrew, zo laat A Very Royal Scandal zien, vanaf het begin duidelijk dat het interview ook over Epstein zou gaan.

© Amazon MGM Studios

Er verscheen dit jaar al een film over het zowel beruchte als bizarre prinselijke interview uit 2019: Scoop (te zien bij Netflix), met een haast onherkenbare Rufus Sewell (The Diplomat) als prins Andrew en Gillian Anderson (Sex Education) als de BBC-journaliste die hem aan de tand voelde. Daar ging het eigenlijk vooral om Sam McAllister (Billie Piper), de fixer die via Andrews personal assistent (Keeley Hawes) de prins wist te verleiden tot het interview. Scoop speelt als een thriller: lukt het Sam om prins Andrew voor de camera te krijgen? Dat de prins schuldig is, staat daarvoor al buiten kijf. Hoe kan het ook anders bij een man die dienstmeisjes berispt wanneer ze zijn knuffels verkeerd terugzetten?

© Amazon MGM Studios

A Very Royal Scandal duikt meer in het menselijke aspect. Waarom stemde de prins in hemelsnaam in met een tv-interview? En waarom die bespottelijke alibi’s, die zijn schuld alleen maar extra lijken te bevestigen? Kort samengevat: een jonge vrouw verklaarde dat ze meerdere malen, aangezet door Epstein, seks met de prins had gehad. Ook omschreef ze een ontmoeting met de prins in een club, waarbij ze zich herinnerde dat hij flink zweette. Andrews alibi: hij had in die tijd een aandoening waardoor hij fysiek niet in staat was om te zweten. Ergo: hij was het niet.

© Amazon MGM Studios

Sheen speelt Andrew meer als uitermate gepamperd en geprivilegieerd, als iemand die zo ver verwijderd is van de realiteit dat hij – en met hem zijn trouwe assistente Amanda Thirsk (Joanna Scanlan, vierde seizoen Slow Horses) - echt niet lijkt te zien hoe desastreus het interview verliep. Ook heeft de serie oog voor de nasleep. Voor de interviewster, Emily Maitlis (hier gespeeld door Ruth Wilson, The Affair), die voor haar rol zowel geroemd als verketterd werd. Maar ook voor de directe familie van de prins zelf (moeder Elizabeth en broer Charles maken overigens niet hun opwachting), zoals zijn oudste dochter Beatrice (Honor Swinton Byrne, de dochter van Tilda Swinton).

© Amazon MGM Studios

Terwijl Andrew ook lang na het interview stampvoetend blijft volhouden dat hij niets verkeerd heeft gedaan, weet zij nu meer van haar vader dan ze ooit had willen weten.