Echoes of the Past: trailer voor Egyptische misdaadserie van Netflix

Vanaf volgende maand kun je bij Netflix kijken naar een nieuwe misdaadthriller uit het Midden-Oosten: de Egyptische serie Echoes of the Past is vanaf vrijdag zes december bij de vod-dienst te zien. Echoes of the Past duikt in de getormenteerde psyche van Yehia (Asser Yassin), die ooit zijn leven verwoest zag worden nadat hij ten onrechte werd beschuldigd van de moord op zijn zuster Nadia. Daarvoor werd hij toen veroordeeld tot vijftien jaar cel, maar inmiddels is hij weer op vrije voeten. Yehia wil nu keihard wraak nemen en zet alles op alles om de echte moordenaar van Nadia te vinden. Met zijn terugkeer worden de oude wonden van zijn familie echter weer opengereten, komen lang begraven geheimen weer naar boven, en realiseert hij zich dat de waarheid nooit eeuwig verborgen blijft. De miniserie bestaat uit acht afleveringen.