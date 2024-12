The Day of the Jackal S01E01-03: wie is de kat en wie de muis, in deze gelikte thriller? SkyShowtime , Serie , Recensie • Gisteren • leestijd 2 minuten • bewaren

© SkyShowtime

Eddie Redmayne is klinische perfectie in The Day of the Jackal, Lashana Lynch zorgt voor de rauwe randjes.

Bij het zien van de eerste drie afleveringen van The Day of the Jackal blijft één vraag steeds maar terugkomen: wie is de man achter de koele huurmoordenaar The Jackal/De Jakhals (Eddie Redmayne, Fantastic Beasts, The Good Nurse) nu echt? We weten dat hij heel goed is in wat hij doet. Hij is geduldig, nauwgezet en een goede imitator van andere mensen (wat dat betreft was ‘kameleon’ ook best een goede bijnaam geweest). En, in tegenstelling tot The Killer (Michael Fassbender) in de gelijknamige film van David Fincher (te zien bij Netflix), schiet de jakhals wél altijd raak.

Maar wat doet hij graag in zijn vrije tijd? Houdt hij echt van het verzamelen van antieke schaakspellen, of is het vooral een handige dekmantel? Spreekt hij met een cliënt bij een uitkijktoren af omdat het een mooie afgelegen plek is, of is hij toch heimelijk een vogelaar? Zelfs wanneer we zijn vrouw (Úrsula Corberó, La Casa de Papel) en kind ontmoeten, blijft hij een enigma. Is hier sprake van echte liefde? Of zijn beiden, als puntje bij paaltje komt, toch makkelijk inwisselbaar?

© SkyShowtime

Bianca Pullman (Lashana Lynch, Matilda: The Musical, No Time To Die), sluipschutterexpert bij MI5, is minder moeilijk te doorgronden. Wanneer ze voor het eerst hoort van een mysterieuze sluipschutter die vanaf 3850 meter een man zou hebben doodgeschoten, kan ze haar opwinding nauwelijks onderdrukken. Dit is een wereldrecord! (Al zal je dit wapenfeit waarschijnlijk niet snel in het Guinness Book of Records terugzien.) Ze deduceert al snel dat de moordenaar werkte met een op maat gemaakt geweer, en ze heeft wel een vermoeden wie de maker is en via wie (Kate Dickie, de zus van Catelyn Stark in Game of Thrones) ze hem kan vinden.

© SkyShowtime

Dit is de doorbraak waar ze op haar werk al die tijd op heeft gewacht. Maar al snel toont Bianca zich bij het bereiken van haar doel in haar methodes misschien nog wel meer berekenend en rücksichtslos dan de jakhals...

© SkyShowtime

Aan de centen heeft het bij The Day of the Jackal duidelijk niet gelegen. De serie biedt prachtige locaties en strak uitgevoerde actiescènes. De rolkoffer die zich laat omvormen tot geweer en de jazzy openingstune doen ook wel wat aan James Bond denken. Redmayne belichaamt perfect de klinische afstandelijkheid van de jakhals, al schuilt daarin ook een gevaar. Zijn pokerface geeft weinig houvast. Alles gaat soms net iets te moeiteloos. Maar iedere keer wanneer de thriller te gelikt dreigt te worden, zorgt Lynch voor de rauwe randjes.