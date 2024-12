Overzicht: nieuwe series en films bij de NPO met A Very Royal Scandal

© Amazon MGM Studios

Welke series en films zijn binnenkort te bekijken bij de NPO? Een overzicht van de aangekondigde titels voor dit weekend en de komende week...

Startende series dit weekend...

A Very Royal Scandal (vrijdag 06/12 NPO 2) Driedelige miniserie over (de aanloop naar) het interview dat BBC-journaliste Emily Maitlis (Ruth Wilson) afnam bij prins Andrew (Michael Sheen). Het gesprek zou desastreuze gevolgen hebben voor de Britse royal. Bekijk de trailer.

Nog lopende series dit weekend...

All Creatures Great and Small S04 (vrijdag 06/12 NPO 2) Een ervaren boekhoudster komt in dienst bij Siegfried, maar ze valt niet bij iedereen in goede aarde. Een fret en zijn baasje zorgen voor een uitdaging. James en Helen hakken de knoop door. Elke werkdag in de middag te zien.

Midsomer Murders S24 (zaterdag 07/12 NPO 2) Een man die in het dorpje Greater Canis werkte als zeer geliefde 'pet detective' wordt vermoord aangetroffen in een hondenkennel. Barnaby en Winter ontdekken dat veel van de dorpsbewoners meer van dieren houden dan van mensen.

The Sketch Artist S02 (zaterdag 07/12 NPO 3) De leider van motorbende Satan's Crew, en de enige overlevende van het bloedbad in café Saint-Colomban, ontwaakt uit zijn coma. Door een aandoening lijkt getuigen echter lastig voor hem en ook is zijn leven nog altijd in groot gevaar.

Tropenjaren S02 (zondag 08/12 NPO 3) Rosa kan een bekende schrijver interviewen en Jelle zit met de deadline van zijn nieuwe boek. Beiden eindigen echter ziek op de bank. Jelle geeft zich eraan over en laat zijn moeder voor hem zorgen, maar Rosa wil haar grote kans niet missen.

Nog lopende series na het weekend...

All Creatures Great and Small S04 (maandag 09/12 NPO 2) James krijgt hulp van een stagiair diergeneeskunde. Het is de vraag of Siegfried hem niet al snel wegjaagt. Er verblijven soldaten in de buurt, die niet altijd even goed opletten. James en Helen willen tijd voor elkaar vrijmaken.