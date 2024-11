Kijktips voor het weekend: Law & Order: SVU, Midsomer Murders, The Helicopter Heist en meer

© NBC / Universal

Verder kun je komende week nog kijken naar nieuwe afleveringen van het historische drama Outlander (Ziggo) en de nieuwe thrillerserie The Madness (Netflix).

The Helicopter Heist (vrijdag 22/11 Netflix) Zweedse misdaadserie met Mahmut Suvakci (Top Dog) en Ardalan Esmaili (Deliver Me). Het op feiten gebaseerde verhaal volgt een aantal criminelen die met een helikopter een zwaarbeveiligd geldepot beroven. Bekijk de trailer.

Die Kaiserin S02 (vrijdag 22/11 Netflix) Historische dramaserie uit Duitsland over de relatie tussen Elisabeth (Devrim Lingnau), bekend als prinses Sisi, en keizer Franz (Philip Froissant), die de machtsstructuur binnen het Oostenrijkse hof flink op zijn kop zet. Bekijk de trailer.

When The Phone Rings (vrijdag 22/11 Netflix) Koreaanse dramaserie over het liefdeloze huwelijk tussen een man uit een politieke familie en zijn zwijgzame vrouw. Hun gespannen relatie vertoont nog meer barsten wanneer ze een telefoontje krijgen van een kidnapper.

Yeh Kaali Kaali Ankhein S02 (vrijdag 22/11 Netflix) Tragikomische thrillerserie over een man die tot zijn grote schrik achterna wordt gezeten door de dochter van een politicus. Zij wil per se met hem trouwen, waarna de man er alles aan doet om zijn eigen leven te behouden.

The Piano Lesson (vrijdag 22/11 Netflix) Dramafilm over een conflict rond een oude piano: een zoon (John David Washington) wil het instrument verkopen, maar een dochter (Danielle Deadwyler) is vastbesloten om het erfstuk binnen de familie te houden. Bekijk de trailer.

Joy (vrijdag 22/11 Netflix) Waargebeurde historische dramafilm die zich afspeelt in de jaren zestig en zeventig, waarin een verpleegster (Thomasin McKenzie), een wetenschapper (Bill Nighy) en een chirurg (James Norton) samen aan de wieg staan van de in-vitrofertilisatie.

900 Days Without Anabel (vrijdag 22/11 Netflix) Driedelige documentaire uit Spanje over een kidnappingszaak uit de jaren negentig. In de 900 dagen dat de nog jonge Anabel vermist werd, vonden er veertien gesprekken plaats tussen de kidnappers en een onderhandelaar.

Tex Mex Motors S02 (vrijdag 22/11 Netflix) Amerikaanse realityserie over een team van professionals dat oude auto’s vanuit Mexico naar Texas vervoert. Aangekomen in El Paso worden de versleten barrels getransformeerd tot juweeltjes die heel veel geld waard zijn.

The Last Front (vrijdag 22/11 Netflix) Belgische oorlogsfilm uit 2024, die zich afspeelt in het jaar 1914. Een meedogenloze Duitse luitenant begint een dorpje te terroriseren, waarna een lokale agrariër (Iain Glen uit Game of Thrones) uitgroeit tot de leider van een verzet.

Daddy’s Home (vrijdag 22/11 Netflix) Komische film uit 2015 waarin een brave stiefvader (Will Ferrell) moet concurreren met de stoere biologische vader (Mark Whalberg) van zijn kinderen. De sequel, met daarin ook Mel Gibson en John Lithgow, is eveneens te zien.

The Sex Lives of College Girls S03 (vrijdag 22/11 HBO Max) Komisch tienerdrama van Mindy Kaling (die tevens verantwoordelijk was voor de serie Never Have I Ever) over de (seks)levens van vier vriendinnen die samen studeren aan dezelfde (fictieve) universiteit.

Out of My Mind (vrijdag 22/11 Disney+) Coming-of-age-film over een jong meisje met een hersenaandoening en een fotografisch geheugen. Ze wordt gespeeld door nieuwkomer Phoebe-Rae Taylor, terwijl Jennifer Aniston (Friends) te horen is als haar innerlijke stem.

Blitz (vrijdag 22/11 Apple TV+) Oorlogsfilm van regisseur Steve McQueen (Hunger) die zich afspeelt tijdens de Duitse bombardementen van Londen. Moeder Rita (Saoirse Ronan) brengt haar zoontje in veiligheid op het platteland, maar die heeft toch andere plannen.

John Wick: Chapter 4 (zaterdag 23/11 Netflix) Actiefilm uit 2023 met Keanu Reeves als de geplaagde huurmoordenaar John Wick. Aan de start van het vierde deel zit hij ondergedoken terwijl hij zich voorbereidt op een brute wraakactie tegen de High Table. Lees de recensie.

Red Sparrow (zaterdag 23/11 Netflix) Spionagefilm uit 2018 waarvoor Jennifer Lawrence herenigde met de regisseur van The Hunger Games. Ze speelt een Russische spion die de CIA infiltreert, in de hoop een mol binnen de Russische geheime dienst te kunnen ontmaskeren.

Midsomer Murders S24 (zaterdag 23/11 NPO 2) Britse misdaadserie over het detective-duo John Barnaby (Neil Dudgeon) en Jamie Winter (Nick Hendrix). In de première leidt een ruzie over een erfenis tot een enorm hevig familiegeschil en zelfs een moord. Lees de recensie.

Law & Order: Special Victims Unit S25 (zaterdag 23/11 Net5) Langlopende misdaadserie over de detectives van een politie-eenheid in New York die zich richt op seksuele misdrijven. Door toedoen van de schrijversstaking wel slechts dertien afleveringen. Lees hier meer.

Dawn of the Planet of the Apes (zondag 24/11 Netflix) Sciencefictionfilm uit 2014, waarin extreem intelligente apen inmiddels de dominante diersoort zijn geworden. Jason Clarke en Keri Russell spelen een man en vrouw die stuiten op apenleider Ceasar (Andy Serkis).

Cold Case: Who Killed JonBenét Ramsey? (maandag 25/11 Netflix) Documentaire over de moord op JonBenét Ramsey halverwege de jaren negentig. De 6-jarige beautyqueen werd dood aangetroffen in de kelder van haar huis, maar nog altijd is er niemand veroordeeld.

Outlander S07B (maandag 25/11 Ziggo Movies & Series) Historische dramaserie over de romance tussen verpleegster Claire (Caitríona Balfe) en strijder Jamie (Sam Heughan). Aan het begin van deze tweede seizoenshelft bevinden ze zich in Schotland. Bekijk de trailer.

Anthony Jeselnik: Bones and All (dinsdag 26/11 Netflix) Derde Netflix-special van komiek Anthony Jeselnik, die bekend werd door zijn optredens in een aantal Comedy Central Roasts. Hij staat vooral bekend om zijn duistere gevoel voor humor en gecalculeerde oneliners.

Get Millie Black (dinsdag 26/11 HBO Max) Britse misdaadserie waarin Tamara Lawrance (Time) gestalte geeft aan een in Jamaica geboren detective die terugkeert naar haar thuisland en een vermissingszaak probeert op te lossen. Tevens met Joe Dempsie. Lees hier meer.

The Resident S02 (dinsdag 26/11 Net5) Dramaserie waarin de eigenzinnige dokter Conrad Hawkins (Matt Czuchry) een co-assistent (Manish Dayal) onder zijn hoede neemt. Revenge-actrice Emily VanCamp geeft gestalte aan verpleegster Nicolette Nevin. Lees hier meer.

Our Little Secret (woensdag 27/11 Netflix) Romantische komediefilm met Lindsay Lohan en Ian Harding. Het verhaal volgt twee exen die een grote hekel aan elkaar hebben, maar toch de kerst samen moeten doorbrengen als blijkt dat hun huidige partners broer en zus zijn.

Chef’s Table S07 (woensdag 27/11 Netflix) Nieuwe episodes van de Emmy-genomineerde realityshow, waarin een kijkje wordt gegeven in de keukens van de beste chefs van over de hele wereld die de gastronomie verrijken met allerlei innovatieve maaltijden en desserts.

The Madness (donderdag 28/11 Netflix) Thrillerserie waarin een media-persoonlijkheid (Colman Domingo) rust probeert te vinden in een gebergte, maar nadat hij getuige is van een moord moet vluchten. Uiteindelijk komt hij een groot complot op het spoor. Bekijk de trailer.

Asaf (donderdag 28/11 Netflix) Turkse misdaadserie over een onopvallende chauffeur die na zijn scheiding zijn leven weer op orde probeert te krijgen. Wanneer hij betrokken raakt bij een verkeersongeluk wordt hij meegezogen in een criminele onderwereld. Bekijk de trailer.

Find Me In Paris (donderdag 28/11 Netflix) Coming-of-age-serie waarin een balletdanseres vanuit het Rusland van 1905 naar de 21ste eeuw wordt getransporteerd. Haar vriend probeert haar weer terug te krijgen, terwijl ze zelf ook te maken heeft met haar eigen problemen.

Is It Cake? Holiday (donderdag 28/11 Netflix) Feestelijke editie van de realityshow waarin taartkunstenaars replica’s maken van - in dit geval aan de feestdagen gerelateerde - objecten, waarna de gasten moeten raden of deze voorwerpen gemaakt zijn van cake of toch niet.

Shazam! (donderdag 28/11 Netflix) Actiefilm uit 2019 waarin de jonge Billy Batson door een oude tovenaar wordt gezegend met de kracht om te kunnen veranderen in een volwassen superheld. Dat bevalt hem goed, maar dan stuit hij op een machtige vijand (Mark Strong).