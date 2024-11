Get Millie Black: Britse detectiveserie komt in december naar HBO Max

Vanaf dinsdag 26 november kun je bij HBO Max kijken naar de nieuwe Britse detectiveserie Get Millie Black (2024). De hoofdrol in de miniserie is voor Tamara Lawrence, die eerder de ter dood veroordeelde Abi vertolkte in Time en momenteel te zien is in de BBC-serie Mr Loverman. In Get Millie Black geeft ze gestalte aan detective Millie-Jean Black, die nadat ze moet vertrekken bij Schotland Yard terugkeert naar Kingston in haar geboorteland Jamaica, om daar te werken aan een vermissingszaak. Al snel blijkt de zaak verband te houden met een ander onderzoek van een ook naar Kingston afgereisde detective van Schotland Yard, gespeeld door Joe Dempsie (Game of Thrones). Gershwyn Eustache speelt haar politiepartner Curtis. Get Millie Black is de eerste tv-serie van de Jamaicaanse auteur Marlon James, bekend van A Brief History of Seven Killings (in Nederland vertaald als: Een beknopte geschiedenis van zeven moorden).