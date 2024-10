The Resident: tweede seizoen gaat in november van start op Net5

Het tweede seizoen van The Resident is vanaf dinsdag 26 november te zien op Net5. The Resident speelt zich af in een ziekenhuis in Atlanta en draait onder meer om de eigenzinnige dokter Conrad Hawkins (Matt Czuchry uit The Good Wife), die de onervaren co-assistent Devon Pravesh (Manish Dayal) onder zijn hoede neemt. Emily van Camp (Revenge) geeft weer gestalte aan verpleegster Nicolette Nevin. In de première van het tweede seizoen krijgt het personeel te maken met een cyberaanval, die zorgt voor een grootschalige uitval van de elektriciteit in het gebouw. The Resident werd ontwikkeld door scenarist Amy Holden Jones (Beethoven, The Relic). Het tweede seizoen van het ziekenhuisdrama bestaat uit 23 afleveringen en dat zijn er negen meer dan het eerste seizoen. De serie kreeg in totaal zes seizoenen (bij elkaar goed voor ruim honderd afleveringen), die momenteel ook allemaal beschikbaar zijn op Netflix.