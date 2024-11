900 Days Without Anabel S01E01-02: focus op eigenaardige vermissingszaak Netflix , Serie , Recensie , Documentaire • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

In 1993 wordt een jonge Spaanse gekidnapt in een rijke Madrileense wijk. 900 dagen lang blijf haar kidnapping een mysterie.

Gijzelnemers kidnappen op 12 april de 22-jarige Anabel Segura. De jonge Spaanse woont met haar familie in de welvarende Madrileense wijk La Moraleja. Dat detail is belangrijk: al snel wekken de kidnappers de indruk dat ze zomaar iemand van straat hebben gehaald. Ze denken dat iedereen die in La Morelaja rondwandelt een dikke bankrekening heeft – of ouders met een riant vermogen. Ze vragen zo’n twee miljoen euro losgeld. In die tijd een astronomisch bedrag. In 900 Days Without Anabel (900 Días sin Anabel) komt aan de orde hoe Anabels vader José uit wanhoop probeert het geld bij elkaar te schrapen.

Ondertussen heeft de politie de telefoons in het huis van de familie afgetapt en zijn er verschillende agenten op strategische punten in de wijk gestationeerd. Als er losgeld afgeleverd moet worden kijken undercoverrechercheurs ook mee over de schouder van José. Veel nut heeft dit veldwerk evenwel niet, getuige de titel. 900 dagen lang zou de tragedie rondom Anabel een mysterie blijven. Wie enige kennis heeft van criminologie kan echter – spoiler alert – al wel raden waar deze documentaire op afstevent. Als je de gekidnapte personen niet binnen enkele dagen terugkrijgt, zijn ze vaak al vermoord. Hetzelfde geldt voor vermissingszaken.

Zo is de serie niettemin in de eerste aflevering wel in elkaar gezet; als een ietwat opportunistische whodunit. Een beetje raar wellicht, omdat veel Spanjaarden het verdere verloop van de zaak wel kennen. Hoe dan ook is de focus op de kidnappers, verderop in de serie, interessanter. Het zijn mensen uit een lagere klasse, die hopen op een beter bestaan. Ze schuiven hun gewetenswroeging aan de kant, in de hoop op een flinke som geld. Het valt te benieuwen of hun motieven ook helemaal worden uitgediept.