Outlander: tweede deel van seizoen zeven start op 25 november bij Ziggo

Het tweede deel van het zevende seizoen van Outlander (acht afleveringen) is vanaf maandag 25 november wekelijks te zien bij Ziggo Movies & Series. Aan de start van het tweede deel van het zevende seizoen bevinden de geliefden Jamie (Sam Heughan) en Claire (Caitríona Balfe) zich in Schotland, waar ze voor een onmogelijke keuze komen te staan. In de 20ste eeuw maken Roger (Richard Rankin uit Rebus) en Brianna (Sophie Skelton) zich ondertussen zorgen om het lot van hun ontvoerde zoon. Er is nu tevens een achtste en laatste seizoen van Outlander in de maak, plus een prequel-serie over de ouders van Jamie en Claire getiteld Blood of My Blood, waarin Harriet Slater (Belgravia: The Next Chapter) te zien zal zijn als Claire's moeder. De Netflix-release van Outlander volgt meestal een jaar na de Ziggo-release, dus de tweede helft van seizoen zeven debuteert waarschijnlijk november 2025 op Netflix, waar de eerdere seizoenen ook te zien zijn.