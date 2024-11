Die Kaiserin (The Empress) S02E01-03: het leven van een keizerin gaat niet over rozen

Het is verdacht rustig op het Weense hof aan het begin van het tweede seizoen van Die Kaiserin (The Empress). Een machtsgreep is voorkomen en keizerin Elisabeth (Devrim Lingnau), ook wel Sisi genoemd, is hoogzwanger van haar tweede kind. Maar al snel pakken de donkere wolken zich opnieuw samen. Het rommelt in het Habsburgse Rijk en ook daarbuiten heeft keizer Frans Jozef (Philip Froissant) maar weinig bondgenoten. Daarnaast heeft Elisabeth nog geen troonopvolger geproduceerd (dochters tellen niet), iets dat Elisabeths schoonmoeder (en tante), aartshertogin Sophie (Melika Foroutan), haar persoonlijk kwalijk neemt.

Al in het eerste seizoen maakte Die Kaiserin duidelijk dat de serie niet in de romantische voetsporen wenste te treden van de weelderige en wereldberoemde Sissi-trilogie (met Romy Schneider in de hoofdrol). Elisabeths leven kent veel rauwe randjes, en Die Kaiserin gaat ze, ook in dit sterke tweede seizoen, niet uit de weg. Dat wordt duidelijk in de gespannen verhouding tussen vrije geest Elisabeth en de kille Sophie, die Elisabeth alleen nuttig vindt als baarmoeder voor de toekomstige kroonprins, maar ook in de relatie tussen Elisabeth en Frans Jozef. Ja, hun verbintenis is gebaseerd op echte liefde, maar dat betekent niet dat Frans Jozef staat te springen om haar input bij politieke zaken.