Overzicht: nieuwe series en films bij de NPO met Midsomer Murders

© Bentley Productions / All3Media International

Welke series en films zijn binnenkort te bekijken bij de NPO? Een overzicht van de aangekondigde titels voor dit weekend en de komende week...

Startende series dit weekend...

Midsomer Murders S24 (zaterdag 23/11 NPO 2) Britse misdaadserie over het detective-duo John Barnaby (Neil Dudgeon) en Jamie Winter (Nick Hendrix). In de première leidt een ruzie over een erfenis tot een enorm hevig familiegeschil en zelfs een moord. Lees de recensie.

Nog lopende series dit weekend...

All Creatures Great and Small S02 (vrijdag 22/11 NPO 2) De ouders van James komen langs en willen weten of hij weer thuiskomt. James moet helpen als het fout gaat met de bevalling van de merrie Candy. Tristan helpt Mrs. Donovan met haar hond. Elke werkdag in de middag te zien.

Belgravia: The Next Chapter (vrijdag 22/11 NPO 2) Frederick wil investeren in de zilvermijn van de markiezin, terwijl de markiezin Clara aanspoort om haar eigen leven te leiden. James wordt ondertussen gechanteerd en Nell onthult een schokkend geheim uit haar verleden met Emily.

The Sketch Artist S02 (zaterdag 23/11 NPO 3) Een verwarde jonge vrouw in ziekenhuishemd wordt 's nachts aangetroffen op straat. Eve probeert haar mogelijke aanvaller een gezicht te geven. Bernard stuit op een geheime operatie, maar zijn komst wordt niet echt gewaardeerd.

Tropenjaren S02 (zondag 24/11 NPO 3) Jelle werkt aan een filmpitch samen met Jean van de Velde, die toevallig een vroegere vlam van zijn moeder blijkt te zijn. Rosa ontdekt dat de nieuwe CEO haar oude scharrel Sander is, maar Sander lijkt zich helemaal niet te herinneren wie zij is.

Nog lopende series na het weekend...

Zina S02 (dinsdag 26/11 NPO 3) De vriendinnen komen bij elkaar op de vooravond van Lamya's bruiloft, waar ze niet voor zijn uitgenodigd. Ondanks eigen zorgen, missen ze vooral hun beste vriendin. De zenuwachtige Lamya wacht een belangrijke beslissing. Finale van het seizoen.

Everyone But Us S02 (dinsdag 26/11 NPO 3) Op de dag voor de ivf-behandeling bereidt Hilma zich voor op het bezoek aan de kliniek en heeft Ola een moeilijke dag op het werk. Om de sfeer op te vrolijken regelt Ola een tafeltje in een restaurant, maar de avond loopt niet als gehoopt.

Oogappels S06 (woensdag 27/11 NPO 1) Merel komt terug uit het ziekenhuis en Hansje en Lieke zorgen voor haar. Danny, Mees en Nina wonen samen en dat gaat niet meteen soepel. Danny en Pip groeien naar elkaar toe. Merel en Erik hebben een bijzonder gesprek over Hansje en Lieke.