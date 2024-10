The Madness: eerste blik op thrillerserie van Netflix met Colman Domingo

Vanaf donderdag 28 november kun je bij Netflix kijken naar de nieuwe serie The Madness. De complotthriller volgt politiek commentator Muncie Daniels (Colman Domingo uit Rustin), die zich tijdelijk heeft teruggetrokken in het Pocono-gebergte, om daar in alle rust te werken aan zijn roman. Niet veel later is hij echter getuige van de moord op een bekende white supremacist, waarna er geprobeerd wordt om deze misdaad in zijn schoenen te schuiven. Vervolgens slaat hij noodgedwongen op de vlucht en probeert hij, in deze tijd van mis- en desinformatie, zijn naam te zuiveren, waarbij hij tevens stuit op een globale samenzwering. Bijrollen zijn er voor Marsha Stephanie Blake (When They See Us), Gabrielle Graham (Twenties) en John Ortiz (The Job). The Madness werd ontwikkeld door VJ Boyd (Justified) en Stephen Belber (Law & Order: Special Victims Unit). De reeks bestaat uit in totaal acht afleveringen.