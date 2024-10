Law & Order: Special Victims Unit: seizoen 25 start in november bij Net5

Volgende maand gaat het 25ste seizoen van Law & Order: Special Victims Unit van start op de Nederlandse televisie: vanaf 23 november zie je elke zaterdag een dubbele aflevering bij Net5. Special Victims Unit volgt de rechercheurs van een politie-eenheid in New York die seksuele misdrijven onderzoekt. Mariska Hargitay (Olivia Benson in de serie) is het enige castlid dat sinds het prille begin te zien is, hoewel verder ook Ice-T (Fin Tutuola in de serie) al een behoorlijke tijd meedraait. In de première van het 25ste seizoen wordt de geboorte van de baby van Sonny (Peter Scanavino maakt weer deel uit van de vaste cast) en Amanda (Kelli Giddish keert terug in een gastrol) gevierd, maar niet veel later moet het team op zoek naar een verdwenen kind. De reeks bestaat uit dertien afleveringen. Het 26ste seizoen van Special Victims Unit is ook al in de maak. En wie wil weten hoe het Olivia's oude partner Elliot Stabler momenteel vergaat, kan afstemmen op de spin-off Organized Crime, die in Nederland te zien is bij Star Channel.