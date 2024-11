The Helicopter Heist S01E01: over de mythe van de romantiek van de misdaad Netflix , Serie , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

© Netflix

Twee jeugdvrienden beramen een ingenieuze roofoverval in spannende, op waargebeurd verhaal gebaseerde Zweedse thrillerreeks.

Televisiedrama’s over waargebeurde roofovervallen zijn in zwang, ook bij Netflix, waar enige tijd gelegen nog Bank Under Siege verscheen. The Helicopter Heist speelt zich af in 2009 in Zweden, waar twee jeugdvrienden een ingenieuze operatie bekokstoven. Het gaat om de zogeheten 'Västberga helikopter roofoverval', waarbij een groep bewapende mannen met een gestolen helikopter landde op het dak van een cashdepot in Stockholm. De politie wilde destijds ingrijpen, onder meer met hun eigen helikopters, maar ook daar staken de criminelen een stokje voor.

The Helicopter Heist heeft van meet af aan wel wat weg van de gangsterfilms van Martin Scorsese. Scenarist Ronnie Sandahl (Borg vs. McEnroe, 2017) presenteert twee hoofdpersonen, Rami (Mahmut Suvakci) en Michel (Ardalan Esmaili), die dromen van een beter leven. De twee plegen jarenlang overvallen, totdat de vriendschap implodeert. Jaren later komen de mannen weer op elkaars pad, en dat komt Michel goed uit, want hij heeft geld nodig. Regisseur Daniel Espinosa (Life, 2017) laat aan het begin van de eerste aflevering ook zien hoe de vriendschap tussen Rami en Michel er decennia eerder uitzag, toen ze nog knaapjes waren.

© Faramarz Gosheh / Netflix

Hij wil natuurlijk dat de kijker met de personages sympathiseert, en daar slaagt hij zonder twijfel in. De twee hebben behoorlijk wat obstakels moeten nemen om te komen waar ze zijn. Tegelijkertijd doet Espinosa iets soortgelijks als wat Scorsese bijvoorbeeld in Goodfellas bezigt: hij laat de menselijke kant van Rami en Michel zien, maar verliest niet uit het oog dat het hier criminelen betreft met een iets andere blik op de wereld. The Helicopter Heist heeft in die zin ook iets fatalistisch, hoewel dat in de openingsscène, gefilmd in Punta Cana, in de Dominicaanse Republiek, nog wordt weersproken.

© Faramarz Gosheh / Netflix

Daar, op die tropische locatie, is één van de sleutelfiguren na de overval terechtgekomen. Eindigt dit verhaal in majeur? Maar in de serie is ook te zien hoe politie-inspecteur Leonie Hamsik (Iskra Kostic) haar tanden in de zaak heeft gezet. Dat is altijd een veeg teken.