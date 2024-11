The Piano Lesson: te theatrale theaterbewerking Netflix , Film , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

Door Malcolm Washington (de zoon van Denzel) geregisseerde theateradaptatie over een bezeten piano in het Pittsburgh van 1936 leunt te weinig op visueel vernuft en te veel op dialoog.

Het voordeel van film ten opzichte van theater is dat je als filmmaker meer nuance kan aanbrengen. Je kan acteurs laten fluisteren. Close-ups tonen van rekwisieten. En noem maar op. In The Piano Lesson, een adaptatie van het gelijknamige theaterstuk van August Wilson uit 1987, speelt de cast voortdurend 'larger than life', met imposante gebaren en verheven stemmen, alsof ze op de coulissen staan van een theater. Sowieso is het spijtig dat filmmaker Malcolm Washington (zoon van Denzel), die het script schreef met Virgil Williams, er in zijn speelfilmdebuut voor kiest om al die dialoog uit het theaterstuk ook in de film te implementeren.

The Piano Lesson is namelijk een horrorfilm. Met horror als allegorie voor de gruwelijkheden van het Amerikaanse slavernijverleden. In dit genre geldt toch vaak de vuistregel: show, don’t tell.

Niettemin draait de film om een omineuze piano waaraan een familiegeschiedenis wordt opgehangen. De plot begint als jongeling Boy Willie Charles (John David Washington, de andere zoon van Denzel) in 1936 vanuit Mississippi in de vroege ochtend arriveert bij het huis van zijn oom Doaker Charles (Samuel L. Jackson). Boy Willie heeft een vrachtwagen vol watermeloenen meegenomen die hij wil verkopen. Ook heeft hij zijn zinnen gezet op de piano van de familie, die hij wil verkopen om het land van ene Sutter (een slavenhouder) te kopen.

Al snel blijkt er een relatie tussen Sutter en het tragische verleden van de voorouders van de familie Charles. Ook blijkt de piano te zijn bezeten door de slavenhouder. An sich een uitstekende insteek voor een filmadaptatie. En de acteurs, waaronder Ray Fisher, zangeres Erykah Badu en Danielle Deadwyler overtuigen zonder meer.

Maar hier had meer ingezeten. Getuige ook de enge, angstwekkende pianopartijen van Alexandre Desplat, die als componist misschien wel inzag dat in horrorfilms een overmaat aan pratende personages niet per definitie een goed idee is.