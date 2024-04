Kijktips voor het weekend: Rebel Moon, Silent Witness, Máxima, Star Trek: Picard en meer

© Clay Enos / Netflix

Daarnaast is de ziekenhuisserie The Good Doctor van David Shore (House) vanaf komende maandag tevens te zien op Netflix.

Rebel Moon – Part Two : The Scargiver (vrijdag 19/04, Netflix) Sciencefictionfilm van Zack Snyder (Watchmen, 300) waarin een kolonie aan de rand van het sterrenstelsel strijdt tegen een machtig leger. Ook met een rol voor Michiel Huisman. Bekijk de trailer.

Silent Witness S26 (zaterdag 20/04, NPO 2) Britse misdaadserie waarin Nikki Alexander (Emilia Fox) en de forensisch pathologen van het Lyell Centre misdrijven moeten zien op te lossen. In de première is er een man van een flatgebouw gegooid. Lees de recensie.

Máxima (zaterdag 20/04, Videoland) Op feiten gebaseerde serie over het leven van Máxima Zorreguieta, gespeeld door de Argentijnse actrice Delfina Chaves. Martijn Lakemeier speelt Willem-Alexander. De eerste aflevering is ook te zien op RTL 4. Bekijk de trailer.

Star Trek: Picard S03 (zaterdag 20/04, Veronica) Star Trek-serie waarin Patrick Stewart opnieuw te zien is als Jean-Luc Picard. In het slotseizoen gaat Picard op onderzoek uit als hij een noodoproep ontvangt van Beverly Crusher (Gates McFadden). Lees de recensie.

Furia (zaterdag 20/04, Canvas) Noorse thrillerserie waarin een voormalig agent (Pål Sverre Hagen) verstrikt raakt in een zaak rond een extreemrechtse groepering die tevens geïnfiltreerd blijkt te zijn door een lokale undercoveragent (Ine Marie Wilmann). Lees de recensie.

Reyka (zaterdag 20/04, Canvas) Zuid-Afrikaanse misdaadserie over een vrouw die als tiener vier jaar lang in gevangenschap werd misbruikt en nu als profiler een reeks brute moorden op moet lossen. Ze wordt tevens geconfronteerd met haar ontvoerder. Bekijk de trailer.

The Good Doctor (maandag 22/04, Netflix) Ziekenhuisdrama van de bedenker van House, over een jonge dokter met savantsyndroom (Freddie Highmore) die het respect en vertrouwen van zijn in eerste instantie sceptische collega’s probeert te winnen. Bekijk de trailer.

Fern Brady: Autistic Bikini Queen (maandag 22/04, Netflix) Eerste Netflix-special van de Schotse comédienne Fern Brady, op tv onder meer bekend van haar optreden in Taskmaster. Ze bespreekt thema’s als de dood, verval en de ‘geneugten’ van het ouder worden.

Het Jachtseizoen S24 (maandag 22/04, Amazon Prime Video) Reailtyshow waarin BN’ers uit handen moeten blijven van de mannen van Stuk-tv. Met ditmaal optredens van onder meer Richard Groenendijk, Bridget Maasland, Rutger Castricum en Lilian Marijnissen.

The Jynx: Part Two (maandag 22/04, HBO Max) Vervolg op de eerdere documentaireserie uit 2015, over het leven van de veroordeelde moordenaar Robert Durst. In de afgelopen acht jaar interviewden de makers onder meer de nieuwe getuigen die naar buiten traden.

Brigands: The Quest for Gold (dinsdag 23/04, Netflix) Historische dramaserie waarin een vrouw die leeft in het 19e-eeuwse Italië noodgedwongen op de vlucht slaat. Ze voegt zich bij een groep bandieten en groeit vervolgens zelfs uit tot hun leider. Bekijk de trailer.

Fight for Paradise: Who Can You Trust (dinsdag 23/04, Netflix) Duitse realityshow met deelnemers die zich begeven in een villa en in een jungle. Ze moeten vrienden en vijanden van elkaar zien te onderscheiden, om geld en de toegang tot het paradijs te winnen.

Apples Never Fall (dinsdag 23/04, SkyShowtime) Dramaserie van de auteur van Big Little Lies, over het ogenschijnlijk perfecte gezin van Stan (Sam Neill) en Joy (Annette Bening) dat in een mysterie verwikkeld raakt als Joy plots spoorloos verdwijnt. Bekijk de trailer.

Deliver Me (woensdag 24/04, Netflix) Zweedse misdaadserie over twee jonge tieners die in een gevaarlijke onderwereld belanden, en zich uiteindelijk ook tegen elkaar keren, wanneer ze beïnvloed en gerekruteerd worden door een gewetenloze gangster. Bekijk de trailer.

The Big Door Prize S02 (woensdag 24/04, Apple TV+) Komedie met Chris O’Dowd (The IT Crowd) over een machine die opduikt in een klein stadje. Het apparaat kan aan iedereen zijn ware potentie onthullen, waarna veel mensen hun leven nog eens goed evalueren.

Dead Boy Detectives (donderdag 25/04, Netflix) Detectiveserie van Neil Gaiman die zich afspeelt in dezelfde verhaalwereld als de serie The Sandman. Het komische drama volgt twee overleden tieners die op aarde bovennatuurlijke zaken onderzoeken. Bekijk de trailer.

City Hunter (donderdag 25/04, Netflix) Komische actiefilm uit Japan over privédetective Ryo Saeba, een uitzonderlijke scherpschutter en hopeloze playboy, die een onderzoekt instelt naar de dood van zijn partner. Hij krijgt daarbij hulp van de zus van het slachtoffer.

The Doomsday Cult of Antares de la Luz (donderdag 25/04, Netflix) Documentaire over de Chileense muzikant Antares de la Luz, die leider was van een ‘doomsday cult’. Een aantal ex-leden die van misdaden werden beschuldigd delen tien jaar later hun ervaringen.

Velma S02 (donderdag 25/04, HBO Max) Animatieserie voor volwassenen waarin Mindy Kaling (The Office) te horen is als amateur-detective Velma Dinkley. Het verhaal draait om de vroege jaren van wat de ‘mystery gang’ zou worden, toen nog zonder Scooby Doo.

We’re Here S04 (donderdag 25/04, HBO Max) Realityshow met oud-deelnemers van het programma RuPaul’s Drag Race. Ze reizen door heel Amerika heen en proberen overal een aantal lokale bewoners te rekruteren om mee te doen in een van hun avondshows.