Apples Never Fall: serie met Annette Bening en Sam Neill komt naar SkyShowtime

Het mysterieuze drama Apples Never Fall, afkomstig van de Amerikaanse vod-dienst Peacock, verschijnt hier bij SkyShowtime: alle afleveringen (zeven stuks) zijn vanaf dinsdag 23 april te streamen. De serie draait om het gezin van voormalig tenniscoaches Stan en Joy Delaney (Sam Neill en Annette Bening), die net hun tennisacademie verkocht hebben en nu hopen meer tijd door te kunnen brengen met hun inmiddels volwassen kinderen (met onder anderen Jake Lacy en Alison Brie). Maar de plotselinge verdwijning van Joy, vlak nadat er ook een gewonde vrouw bij de familie op de stoep stond, zorgt ervoor dat de kinderen beginnen te twijfelen aan hoe goed ze hun ouders eigenlijk kennen. Apples Never Fall is een adaptatie van het gelijknamige boek van Liane Moriarty (Big Little Lies, Nine Perfect Strangers). De bewerking was in handen van Melanie Marnich (Big Love, A Murder at the End of the World).