Sexy Beast: serie gebaseerd op Britse misdaadfilm komt naar SkyShowtime

De Britse misdaadserie Sexy Beast, die dient als een prequel op de gelijknamige film van Jonathan Glazer (The Zone of Interest) uit 2000, is hier binnenkort te zien bij SkyShowtime: de eerste vier afleveringen verschijnen op 7 maart en de laatste vier volgen op 25 april. In Sexy Beast volgen we beste vrienden (en dieven) Gal Dove (Ray Winstone in de film, James McArdle in de serie) en Don Logan (Ben Kingsley in de film, Emun Elliott in de serie) gedurende de jaren negentig, als Gal valt voor de charmes van de verleidelijke pornoster DeeDee Harrison (Amanda Redman in de film, Sarah Greene in de serie). Ondertussen lokt de opkomende gangster Teddy Bass (Ian McShane in de film, Stephen Moyer in de serie) het duo zijn criminele web in. Tamsin Greig (Episodes) is in de serie te zien als Dons oudere zus Cecilia.