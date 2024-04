Overzicht: nieuwe series en films bij de NPO

© BBC

Welke series en films zijn binnenkort te bekijken bij NPO? Een overzicht van de aangekondigde titels voor dit weekend en de komende week... waarbij Zussen op de woensdag een weekje overslaat.

Nieuw series dit weekend...

Silent Witness S26 (zaterdag 20/04, NPO 2) Britse misdaadserie waarin Nikki Alexander (Emilia Fox) en de forensisch pathologen van het Lyell Centre misdrijven moeten zien op te lossen. In de première is er een man van een flatgebouw gegooid. Lees de recensie.

Nog lopende series dit weekend...

Flikken Maastricht S18 (vrijdag 19/04, NPO 1) Wolfs wordt in Amsterdam vastgehouden door de politie en verhoord over de dood van de zoon van Ben Swart. Eva hoort dat het lijk voor de deur van De Ponti een student was op de kunstacademie die door Nico wordt bezocht.

A Spy Among Friends (vrijdag 19/04, NPO 2) Nick en Lily vrezen dat niemand meer helemaal te vertrouwen is en haasten zich om Sir Anthony te ondervragen. De CIA dreigt hun plan echter te dwarsbomen door hem te arresteren en Nick raadt hem aan terug te gaan naar Amerika.

Dopesick (zaterdag 20/04, NPO 3) Richard Sackler en Purdue willen voorkomen dat OxyContin aan banden wordt gelegd. Bridget heeft een doorbraak in haar zaak en Betsy zit in een erg diep dal. Finnix zoekt naar een andere oplossing en Rick en Randy bereiden hun strafzaak voor.

Dertigers (zaterdag 20/04, NPO 3) Na Dopesick kun je op NPO 3 kijken naar een herhaling van een groot gedeelte van het tweede seizoen van de dramaserie Dertigers. Er wordt daarbij om 22.25 uur afgetrapt en de uitzending duurt vervolgens tot ongeveer 02.10 uur in de nacht.

Koningshuis the Musical (zondag 21/04, NPO 3) De 100ste voorstelling is dichtbij en de lontjes van de cast en crew worden steeds korter. Hans2 bezwijkt alsnog onder de druk en dus moet nu Ming de rol van Willem-Alexander spelen. Roel doet een ontdekking in de paardenstal.

Nog lopende series na het weekend...

Call me Dad (dinsdag 23/04, NPO 3) Viktor en Helle kibbelen over het starten van een eigen gezin. En daardoor is Emil tussen twee vuren in komen te staan. Ondertussen groeien Emil en Sive steeds dichter naar elkaar toe, waarbij hun vriendschap opbloeit. Lees de recensie.

Pandore (donderdag 25/04, NPO 3) Het onderzoek naar de verkrachting loopt nog steeds en het zit Claire niet lekker dat ze niet weet wie het filmpje gemaakt heeft. Dan doet ze een grote ontdekking. Ondertussen zit de zus van Ludivine vast in Saudi-Arabië. Lees de recensie.