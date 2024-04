Overzicht: nieuwe films en series op Netflix

© ABC / Sony Pictures

Dit weekend...

Rebel Moon – Part Two : The Scargiver (vrijdag 19/04, Netflix) Sciencefictionfilm van Zack Snyder (Watchmen, 300) waarin een kolonie aan de rand van het sterrenstelsel strijdt tegen een machtig leger. Ook met een rol voor Michiel Huisman. Bekijk de trailer.

Na het weekend...

The Good Doctor (maandag 22/04, Netflix) Ziekenhuisdrama van de bedenker van House, over een jonge dokter met savantsyndroom (Freddie Highmore) die het respect en vertrouwen van zijn in eerste instantie sceptische collega’s probeert te winnen. Bekijk de trailer.

Fern Brady: Autistic Bikini Queen (maandag 22/04, Netflix) Eerste Netflix-special van de Schotse comédienne Fern Brady, op tv onder meer bekend van haar optreden in Taskmaster. Ze bespreekt thema’s als de dood, verval en de ‘geneugten’ van het ouder worden.

Brigands: The Quest for Gold (dinsdag 23/04, Netflix) Historische dramaserie waarin een vrouw die leeft in het 19e-eeuwse Italië noodgedwongen op de vlucht slaat. Ze voegt zich bij een groep bandieten en groeit vervolgens zelfs uit tot hun leider. Bekijk de trailer.

Fight for Paradise: Who Can You Trust (dinsdag 23/04, Netflix) Duitse realityshow met deelnemers die zich begeven in een villa en in een jungle. Ze moeten vrienden en vijanden van elkaar zien te onderscheiden, om geld en de toegang tot het paradijs te winnen.

Deliver Me (woensdag 24/04, Netflix) Zweedse misdaadserie over twee jonge tieners die in een gevaarlijke onderwereld belanden, en zich uiteindelijk ook tegen elkaar keren, wanneer ze beïnvloed en gerekruteerd worden door een gewetenloze gangster. Bekijk de trailer.

Dead Boy Detectives (donderdag 25/04, Netflix) Detectiveserie van Neil Gaiman die zich afspeelt in dezelfde verhaalwereld als de serie The Sandman. Het komische drama volgt twee overleden tieners die op aarde bovennatuurlijke zaken onderzoeken. Bekijk de trailer.

City Hunter (donderdag 25/04, Netflix) Komische actiefilm uit Japan over privédetective Ryo Saeba, een uitzonderlijke scherpschutter en hopeloze playboy, die een onderzoekt instelt naar de dood van zijn partner. Hij krijgt daarbij hulp van de zus van het slachtoffer.