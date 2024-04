Reyka: Zuid-Afrikaanse misdaadserie start in april op Canvas

Een vrouw (Kim Engelbrecht) die als tiener vier jaar lang in gevangenschap werd misbruikt probeert nu als profiler een reeks brute moorden op te lossen.

De Zuid-Afrikaanse misdaadserie Reyka (ook bekend als The Cane Field Killings) gaat op 20 april in première bij Canvas: elke zaterdag zie je een dubbele aflevering. Het verhaal draait om de briljante maar getormenteerde profiler Reyka Gama (Kim Engelbrecht), die als 12-jarige werd ontvoerd en misbruikt door Angus Speelman (Ian Glenn). Als 16-jarige wist ze te ontsnappen, waarna Speelman uiteindelijk werd opgepakt en een celstraf kreeg opgelegd. Als volwassene keert Reyka terug naar haar geboorteplaats in de oostelijke provincie KwaZulu-Natal, waar ze op het spoor komt van een seriemoordenaar. Ook moet ze een hoorzitting omtrent het verzoek tot voorwaardelijke vrijlating van Speelman bijwonen, waardoor oude wonden opnieuw worden opengereten. Reyka werd bedacht door Rohan Dickson (Desert Rose) en bestaat uit acht afleveringen. De serie werd genomineerd voor meerdere Internationale Emmy's.