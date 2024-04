The Good Doctor: ziekenhuisdrama komt in april naar Netflix

Het ziekenhuisdrama The Good Doctor is vanaf 22 april te zien op Netflix. Dat schrijft de website Netflix-Nederland.nl. Het is nog niet bekend hoeveel seizoenen er op die dag worden toegevoegd. The Good Doctor heeft momenteel in totaal zes volledige seizoenen, terwijl het zevende en laatste seizoen in Nederland momenteel wekelijks te volgen is op Videoland. The Good Doctor volgt Shaun Murphy (Freddie Highmore, eveneens bekend als de jonge Norman Bates in Bates Motel), een jonge chirurg met het savantsyndroom die komt te werken in een prestigieus ziekenhuis in San Jose, waar hij het vertrouwen van een aantal sceptische collega's moet zien te winnen. Richard Schiff (The West Wing) geeft gestalte aan zijn mentor dokter Aaron Glassman. The Good Doctor is een Amerikaanse tv-bewerking van een Koreaanse dramaserie en werd ontwikkeld door David Shore, wiens vorige ziekenhuisserie House ook beschikbaar is op Netflix.