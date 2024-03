Briganti: historische dramaserie uit Italië komt in april naar Netflix

Vanaf dinsdag 23 april kun je op Netflix kijken naar de nieuwe Italiaanse serie Briganti (of: Brigands: The Quest for Gold). Het historische drama speelt zich af in de 19e eeuw, wanneer het zuidelijke deel van Italië zeer gevaarlijk terrein is. Een jonge vrouw ontsnapt uit haar luxe maar treurige leven en voegt zich bij een bende bandieten, waarna ze uitgroeit tot hun leider en strateeg. Uiteindelijk probeert ze de krachten bundelen met andere lokale bendes die buiten de wet opereren, in hun gezamenlijke strijd tegen de corrupte machthebbers en de jacht op een goudschat. De vrouwelijke hoofdrollen in de serie zijn voor Michela De Rossi (The Many Saints of Newark) en Matilda Lutz (Revenge, de aanstaande Red Sonja-remake). Briganti is afkomstig van de makers van de dramaserie Baby, die eveneens te zien is op Netflix.