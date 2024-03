Deliver Me: trailer voor Zweedse misdaadserie van Netflix

Vanaf donderdag 24 april kun je bij Netflix kijken naar de Zweedse misdaadthriller Deliver Me (of: I dina händer) en vandaag werden de eerste beelden vrijgegeven. De miniserie draait om het effect van misdaad op kinderen en volgt de veertienjarige jongens Billy (Yasir Hassan) en Dogge (Olle Strand), die al hun hele leven beste vrienden zijn. Wanneer ze gerekruteerd worden door een lokale gangster (Solomon Njie) belanden ze op het verkeerde pad en keren ze zich uiteindelijk zelfs tegen elkaar. De thriller is een tv-bewerking van het gelijknamige boek van Malin Persson Giolit, die hier tevens haar debuut maakt als scenarist. Met de serie Quicksand verfilmde Netflix al eerder een van haar boeken. Deliver Me werd ontwikkeld door Alex Haridi, die ook werkte aan het nu bij de NPO te bekijken Fallen. De regie was in handen van Anna Zackrisson (Snow Angels).