Rebel Moon - Part Two: The Scargiver: trailer voor Netflix-film van Zack Snyder

Volgende maand verschijnt het vervolg op Rebel Moon - Part One: A Child of Fire bij Netflix en vandaag werd alvast de trailer onthuld. De sciencefictionsaga Rebel Moon volgt Cora (Sofia Boutella), die dappere strijders verzamelt om haar thuis te beschermen tegen een dictatoriaal regime. In het tweede deel, getiteld The Scargiver, zetten Cora en haar manschappen de strijd tegen The Motherworld voort, terwijl het rijk er alles aan doet om de rebellie te onderdrukken. Bijrollen zijn er voor onder meer Djimon Hounsou, Ed Skrein en Doona Bae. De film heeft ook weer een Nederlands tintje: acteur Michiel Huisman is opnieuw van de partij als boer Gunnar en Junkie XL is wederom verantwoordelijk voor de muziek. Beide films werden geschreven en geregisseerd door Zack Snyder (Army of the Dead), wiens vorige epos (een vier uur durende director's cut van de superheldenfilm Justice League) momenteel te zien is op HBO Max.