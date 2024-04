Dead Boy Detectives: trailer voor Netflix-serie van de makers van The Sandman

De detectiveserie over twee overleden tieners die bovennatuurlijke zaken onderzoeken speelt zich af in dezelfde verhaalwereld als The Sandman.

Vanaf donderdag 25 april kun je bij Netflix kijken naar de serie Dead Boy Detectives, dat werd gebaseerd op de gelijknamige strip van Neil Gaiman (Good Omens, American Gods) en Matt Wagner. Het komische drama volgt de overleden tieners Edwin Payne (George Rexstrew) en Charles Rowland (Jayden Revri), die als geesten op aarde verblijven en als detectives aan bovennatuurlijke zaken werken. Ze worden daarbij ondersteund door de helderziende Crystal (Kassius Nelson) en diens vriendin Niko (Yuyu Kitamura). Ook Briana Cuoco (zus van Kaley) heeft een vaste rol als Jenny the Butcher. De serie werd ontwikkeld door Steve Yockey (The Flight Attendant, Supernatural), die samen met Beth Schwarz (Sweet Tooth) aantreedt als showrunner. Dead Boy Detectives speelt zich af in dezelfde verhaalwereld als het ook van Gaiman afkomstige The Sandman. Het eerste seizoen bestaat uit acht afleveringen.