Nieuwe films op Netflix: Pride & Prejudice, Asteroid City en Knight and Day

© Focus Features

We zetten een aantal films die recent op Netflix verschenen op een rij. Deze week: Wes Anderson in de woestijn, romantiek van Jane Austen en Cameron Diaz in een spionageplot.

Asteroid City (2023)

Acteurs: Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Tom Hanks

Regie: Wes Anderson

© Focus Features / Universal Pictures

Na ruim twintig jaar in het vak komt de minutieuze filmstijl van Wes Anderson (die hij onlangs nog aanwendde om Roald Dahl te verfilmen voor Netflix) niet echt meer als een verrassing, maar voor liefhebbers die er geen genoeg van kunnen krijgen is Asteroid City verplichte kost. En aangezien elke grote naam in Hollywood graag met Anderson samen wil werken kon hij opnieuw een flink blik met steracteurs opentrekken: Anderson-regular Jason Schwartzman is onder meer te zien naast Scarlett Johansson (die eerder al haar stem verleende aan Andersons The Isle of Dogs), Tom Hanks (in zijn eerste samenwerking met de regisseur), Jeffrey Wright (The Agency), Tilda Swinton (The Room Next Door) en Bryan Cranston (Breaking Bad). Het (hoofd)verhaal van de romantische scifi-komedie speelt zich af in een fictief woestijnstadje gevuld met curieuze inwoners, waar het leven van de mensen op een dag volledig op zijn kop wordt gezet door buitenaards bezoek.

Pride & Prejudice (2005)

Acteurs: Keira Knightley, Matthew Macfadyen, Brenda Blethyn

Regie: Joe Wright

© Focus Features

Na een aantal miniseries op televisie, waaronder een zeer iconische met Colin Firth en Jennifer Ehle in de jaren negentig, werd Pride & Prejudice in 2005 bewerkt tot bioscoopfilm. Het historische drama naar het boek van Jane Austen (Persuasion) volgt de (romantische) perikelen van een aantal zusters aan het einde van de 18e eeuw. Keira Knightley (Black Doves) kreeg een Oscarnominatie voor haar rol als oudste zus Elizabeth Bennet, terwijl regisseur Joe Wright haar in eerste instantie 'te aantrekkelijk' vond om het personage te spelen. Matthew Macfadyen (Stonehouse) is te zien als Mr. Darcy en bijrollen zijn er voor Brenda Blethyn (Vera), een toen vooral als Bond-girl bekende Rosamund Pike (Radioactive) en een zelfs debuterende Carey Mulligan (Collateral). Netflix werkt momenteel ook aan een eigen tv-serie gebaseerd op Pride & Prejudice. Een cast is er nu nog niet, maar het scenario zal worden geschreven door Dolly Alderton (Everything I Know About Love).

Knight and Day (2010)

Acteurs: Tom Cruise, Cameron Diaz, Peter Sarsgaard

Regie: James Mangold

© Twentieth Century Fox / Regency Enterprises