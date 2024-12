Black Doves S01E01-02: James Bond, Mission: Impossible en een vleugje femme fatale Netflix , Serie , Recensie • Gisteren • leestijd 2 minuten • bewaren

© Ludovic Robert / Netflix

Nieuwe misdaadthriller over een spion die betrokken raakt bij een complot moet het vooral hebben van de chemie tussen Keira Knightley en Ben Whishaw.

Londen staat in de pilotaflevering van Black Doves aan de vooravond van de culminatie van geruzie tussen verschillende mogendheden. Drie Londenaren worden op vakkundige wijze vermoord, toont regisseur Alex Gabassi (The Crown). Een tabloidjournalist, een medewerker van een juwelierswinkel én een mysterieuze verschijning. Het laatstgenoemde slachtoffer is Jason (Andrew Koji uit Warrior). Spion Helen (Keira Knightley), die onder Reed (Sarah Lancashire uit Happy Valley) bij een geheime organisatie werkt, blijkt al enige tijd een affaire met Jason te hebben, zonder medeweten van haar man (Andrew Buchan), de minister van Defensie.

Helens echtgenoot weet ook niet dat zij al jaren belangrijke informatie over het Britse militaire apparaat doorspeelt aan geheime diensten. Niettemin is zij de laatste die Jason in levende lijve heeft gezien en bovendien heeft hij haar een pakketje gegeven waar mogelijk iets belangrijks in zit. Hoewel Knightleys personage telkens blijft benadrukken dat de affaire ‘echt in het teken stond van de liefde’ wil Reed toch alle losse eindjes aan elkaar knopen. Ze huurt beroepsfixer Sam (Ben Whishaw) in, ook om Helen bij te staan. Maar zoals gewoonlijk in dit soort thrillers bevindt zich achter elke geopende deur weer een nieuwe deur.

© Ludovic Robert / Netflix

Qua premisse doet Black Doves enigszins denken aan The Diplomat. Met Londen als toneel voor complotten en intriges. Groot verschil tussen de twee is dat The Diplomat is geworteld in een zekere realiteit, in ieder geval qua politieke mechanismen. Dat is bij Black Doves geenszins het geval: deze serie oogt aanzienlijk cartoonesker, met Knightley als een soort vrouwelijke kruising tussen James Bond en Ethan Hunt, maar dan met een vleugje femme fatale. Het is een combinatie die nog niet volledig overtuigt, hoewel Knightley en Whishaw het in hun gezamenlijke scènes wél erg naar hun zin hebben. Ook daar valt wat voor te zeggen.