Netflix onthult nieuwe misdaadseries uit Zweden, Denemarken en Italië

Met onder meer het door Camilla Läckberg (IJsprinses) bedachte Zweedse drama The Glass Dome en de uit Denemarken afkomstige series The Reserve en The Legend.

Streamingdienst Netflix onthulde een aantal misdaadseries van Europese makelij. Eentje daarvan heeft ook al een datum: vanaf dinsdag 15 april kun je er kijken naar het Zweedse drama The Glass Dome (Glaskapun). Het verhaal volgt profiler en criminoloog Lejla (Léonie Vincent uit Bäckström), die terugkeert naar het kleine plaatsje waar ze ooit een groot trauma opliep: als kind werd ze gekidnapt door een nog altijd onbekende dader. Nadat er opnieuw een jong meisje verdwijnt gaat ze samen met met ex-agent Valter (Johan Hedenberg uit Genombrottet) op onderzoek uit, waarbij ze geconfronteerd wordt met haar eigen verleden. De serie is afkomstig van de Zweedse auteur Camilla Läckberg, die onder meer bekend is van haar boekenreeks over Patrik Hedström en Erica Falck, die begon met IJsprinses (2003).

Later in 2025 verschijnt ook nog de Deense misdaadserie The Reserve (Reservatet). Het drama draait om de verdwijning van een jonge au pair met een migratieachtergrond, die werkzaam was in een gemeenschap van rijke mensen. Een vrouw (Marie Bach Hansen uit White Sands) gaat samen met haar eigen au pair (Excel Busano) en een lokale agente (Sara Fanta Traore uit The Nurse) op onderzoek uit. Ina Bruhn (Occupied, Those Who Kill) was één van de scenaristen.

Verder onthulde Netflix tevens de in 2025 te verschijnen Deense misdaadserie The Legend (Legenden), waarin de jonge agent Tea (Clara Dessau uit Baby Fever) een criminele organisatie infiltreert, maar naar verloop van tijd het verlangen krijgt om de vriendin van de bendeleider te helpen ontsnappen. En dus moet ze uiteindelijk kiezen tussen de missie en haar eigen behoeften.

In 2025 verschijnt ook het tweede seizoen van de misdaadserie Barracuda Queens, dat draait om jonge criminele vrouwen. Aan de start van het tweede seizoen is Lollo terug van haar studie in Parijs en begeven de vrouwen zich in de kunstwereld. Barracuda Queens werd bedacht door Camilla Ahlgren, die bekend is van haar werk aan The Bridge, Sanningen en Quicksand.