The Breakthrough (Genombrottet) S01E01-02: beklemmende Zweedse true-crime-thriller Netflix , Serie , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 230 keer bekeken • bewaren

© Netflix

Vierdelige Zweedse serie is gebaseerd op een mysterieuze dubbele moord uit 2004.

De Zweedse true-crime-reeks The Breakthrough (Genombrottet) opent met een mokerslag. In het Zweedse Linköping begint een man, uitgedost in een trainingspak, vanuit het niets met een mes in te steken op een achtjarig jongetje. Een voorbijganger begint te schreeuwen. Even later ziet een vrouw op een fiets hoe ook de voorbijganger om het leven wordt gebracht, waarna de dader vlucht.

© Nadja Hallström / Netflix

Deze episode, gebaseerd op een waargebeurd verhaal dat werd geadapteerd door scenarist Oscar Söderlund (Snabba Cash), speelt zich af in 2004. Rechercheur John (Peter Eggers) geeft leiding aan één van de grootste politieonderzoeken uit de Zweedse geschiedenis. Maar waar te beginnen? Experts schatten dat de dader vrij jong is, dus worden alle tieners uit de omgeving veroordeeld tot een DNA-test. Een van de slachtoffers gaf les aan immigranten – zou een immigrant iets met de zaak te maken hebben? Het andere slachtoffer, het jongetje, heeft islamitische ouders. John moet hen ook bevragen over hun mogelijke betrokkenheid. Een pijnlijke aangelegenheid.

© Nadja Hallström / Netflix

Regisseur Lisa Siwe toont in The Breakthrough ook de banalere kanten van het politiewerk. Het canvassen op straat en het gissen naar verklaringen. Mede dankzij het indringende karakter van de openingsscène hangen de twee moorden als een akelige schaduw over de rest van de eerste twee afleveringen heen. Dat is soms ook de kracht (en het manco) van true crime: zolang je niet op Wikipedia opzoekt hoe de zaak verder verliep, kan het nog alle kanten op. Maar zoals de titel insinueert: aan deze zaak werd nog lang gewerkt voordat zestien jaar later de doorbrak werd afgedwongen.