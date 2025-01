Those Who Kill S05E01: heerlijk ambigue personages

Oud-bendelid Patrick (Clint Ruben) komt na een korte celstraf vrij. Als hij na zijn vrijlatingsfeestje alleen op straat loopt, trekt iemand zijn aandacht. Nog voordat hij zich kan omdraaien heeft een schutter Patrick door zijn hoofd geschoten. Rechercheur Frederik Havgaard (Simon Sears) en zijn teamleden vermoeden dat ze te maken hebben met bendegeweld. Maar daar zijn ze niet honderd procent zeker van. Dus schakelt Havgaard zijn vriendin, profiler Louise Bergstein (Natalie Madueño), in. Zij constateert dat de moord geen zakelijke afrekening was in het criminele circuit. Onder meer omdat de dader later terugkwam om zijn hele magazijn op Patrick te legen. Dit is persoonlijk.

Bergstein is net begonnen als docent bij een opleiding criminologie en heeft haar mentor Gunnar Nymark (Dag Malmberg) laten overvliegen als gastdocent. Het lijkt er sterk op dat hij zijn protegé dit seizoen af en toe bij zal staan. Omdat de zaak nogal afwijkt van andere zaken. Niettemin krijgen Bergstein en Sears al snel een mogelijke dader in het vizier: Johannes Jespersen (Olaf Johannessen) is de vader van de vrouw die Patrick heeft vermoord. Hij zint op wraak. Althans: hij heeft Patrick regelmatig bedreigd. Maar is hij in staat een koelbloedige moord te plegen?

Op die vraag geven de makers van Justice: Those Who Kill al in de eerste aflevering een antwoord. Of dat antwoord onomwonden is moet nog blijken. Wel wordt de suggestie gedaan wie de dader is. Dit alles heeft ook iets te maken met de rol van de georganiseerde misdaad en een advocaat die een boekje open wil doen over Deense maffiosi. Buiten kijf staat dat scenarist Lasse Kyed Rasmussen (Face to Face) de kijker moedwillig zand in de ogen strooit. Onder meer door allerlei personages, waaronder de wraakzuchtige vader, te introduceren die niet onmiskenbaar kwaadaardig zijn. Niets is zwart-wit in deze Deense noir.