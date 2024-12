Kijktips voor het weekend: Vera, Ferry 2, Inside Man en meer

© ITV / Silverprint Pictures

Verder gaat maandag het drama Woeste Grond van start bij de NPO, terwijl op donderdag het tweede seizoen van de Koreaanse tv-hit Squid Game naar Netflix komt.

Ferry 2 (vrijdag 20/12 Netflix) Misdaadfilm die zich afspeelt na de gebeurtenissen in de drie seizoenen van Undercover. Ferry (Frank Lammers) wordt nu benaderd door zijn achternichtje Jezebel (Aiko Mila Beemsterboer uit Oogappels) die hem om hulp vraagt. Bekijk de trailer.

The Six Triple Eight (vrijdag 20/12 Netflix) Oorlogsfilm van Tyler Perry, over een eenheid van zwarte vrouwen die allemaal hun steentje bijdroegen tijdens de Tweede Wereldoorlog. De leider van de eenheid wordt gespeeld door Kerry Washington (Django Unchained, Scandal).

Umjolo: Day Ones (vrijdag 20/12 Netflix) Romantische dramafilm waarin Zanele en Andile al hun hele leven lang goede vrienden zijn. Andile is inmiddels getrouwd en heeft een gezin gesticht. Zanele lijkt zijn kans te hebben verkeken en definitief in de ‘friendzone’ te zitten.

UniverXO Dabiz (vrijdag 20/12 Netflix) Documentaireserie over de wereldwijd beroemde Spaanse chef-kok Dabiz Muñoz. Hij komt voor een allesbepalende beslissing te staan: zal hij zijn gerenommeerde restaurant aan de top houden of de keuken voorgoed op slot gooien.

Yo Yo Honey Singh: Famous (vrijdag 20/12 Netflix) Documentairefilm over de opkomst, ondergang en comeback van de uit India afkomstige rapper Honey Singh. In 2011 brak Singh door met zijn debuutalbum, maar hij werd tevens geplaagd door gezondheidsproblemen.

Vera Christmas Special (zaterdag 21/12 NPO 2) Kerstaflevering van het twaalfde seizoen, waarin er met de feestdagen een tragedie plaatsvindt tijdens een schoolreünie op een eilandje. Er wordt gedacht aan zelfmoord, maar Vera vermoedt dat er meer speelt. Lees hier meer.

Papadag (zaterdag 21/12 Videoland) Komische dramaserie over een aantal vaders die elkaar wekelijks ontmoeten in het park om hun hart te luchten. Met rollen voor Hajo Bruins, Hassan Salah Slaby, Ruben van der Meer en Guido Pollemans. Beide seizoenen zijn te bekijken.

Tomb Raider (zondag 22/12 Netflix) Avonturenfilm uit 2001, gebaseerd op de gelijknamige videogame. Archeoloog Lara Croft (Angelina Jolie) belandt in een race tegen de klok als ze een magisch artefact probeert te bemachtigen. Tevens met latere Bond-acteur Daniel Craig.

Tomb Raider: The Cradle of Life (zondag 22/12 Netflix) Vervolgfilm uit 2003, waarbij de regie ditmaal in handen was van Jan de Bont (Twister). Avonturier Lara Croft (weer Angelina Jolie) gaat op zoek naar Pandora’s Box en krijgt hulp van een ex-geliefde (Gerard Butler).

The Last Airbender (zondag 22/12 Netflix) Geflopte fantasyfilm uit 2010, die geregisseerd werd door M. Night Shyamalan (The Sixth Sense). De jonge Aang (Noah Ringer) moet de vier elementen leren te beheersen. The Last Airbender is inmiddels ook een tv-serie op Netflix.

Inside Man (zondag 22/12 BBC First) Britse misdaadserie van de maker van Sherlock, over drie mensen (met Stanley Tucci als een professor in strafrecht die in de dodencel zit en David Tennant als een geestelijke) wiens levens met elkaar verwikkeld raken. Lees de recensie.

What If S03 (zondag 22/12 Disney+) Animatieserie die zich afspeelt in het universum van de Marvel-films en allerlei alternatieve scenario’s met betrekking tot de bekende personages uitwerkt. Veel van de vaste filmacteurs verleenden hun stem aan de tekenfilmpersonages.

The Mountain Between Us (maandag 23/12 Netflix) Dramafilm uit 2017 over een chirurg (Idris Elba) en een journalist (Kate Winslet) die samen een privévliegtuigje huren als ze hun lijnvlucht missen. Wanneer het toestel neerstort moeten ze plots zien te overleven in de wildernis.

Woeste Grond (maandag 23/12 NPO 1) Familiedrama over drie verschillende generaties binnen dezelfde boerenfamilie uit Twente, waarbij iedere generatie een andere toekomstvisie heeft. Met Peggy Vrijens, Anouk Maas en Hendrik Jan Bökkers. Elke werkdag te volgen. Bekijk de trailer.

Your Friend Nate Bargatze (dinsdag 24/12 Netflix) Derde Netflix-special van komiek Nate Bargatze, die over het algemeen geschikt is voor alle leeftijden. Hij praat onder meer over zijn strategieën bij het bestellen van pizza’s, het nemen van een tweede hond en zijn echtgenote.

The Messenger (woensdag 25/12 CANAL+) Australische mysteryserie over een 19-jarige taxichauffeur die een soort van per ongeluk een overval verijdeld. Plots ziet iedereen hem als held en begint hij kaarten te ontvangen met raadsels die hem op andere missstanden wijzen.

Doctor Who: Joy to the World (woensdag 25/12 Disney) Kerstspecial waarmee het nieuwe seizoen van de Britse fantayserie Doctor Who wordt afgetrapt. Als Joy (Nicola Coughlan uit Bridgerton) een geheime deur naar het Time Hotel opent ziet ze de dokter (Ncuti Gatwa).

Squid Game S02 (donderdag 26/12 Netflix) Koreaanse thriller waarin Seong Gi-hun (Lee Jung-jae) de organisatie achter het dodelijke spel dat we zagen in het eerste seizoen probeert te ontmaskeren. Daarvoor zal hij echter wel opnieuw moeten deelnemen. Bekijk de trailer.

Bad Boys: Ride or Die (donderdag 26/12 Netflix) Actiefilm uit 2024 met Martin Lawrence en Will Smith als de in Miami werkzame politiepartners Marcus Burnett en Mike Lowrey. In dit vierde deel proberen ze de naam van hun overleden baas (Joe Pantoliano) te zuiveren.

Joan (donderdag 26/12 NPO Plus) Op feiten gebaseerde misdaadserie over Joan Hannington (Sophie Turner), die zich in de jaren tachtig ontpopt tot crimineel meesterbrein. Nu staat ze bekend als één van de beruchtste diamantdieven in de Britse geschiedenis. Bekijk de trailer.

Nightsleeper (donderdag 26/12 NPO Plus) Britse thrillerserie waarin een nachttrein onder controle komt te staan van een hacker. Een agent (Joe Cole uit Peaky Blinders) en de directeur van het National Cyber Security Centre zoeken samen naar een oplossing. Bekijk de trailer.