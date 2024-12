Ferry 2: berooide Bouman weet zonder entourage minder te boeien Netflix , Film , Recensie • Gisteren • leestijd 2 minuten • bewaren

De impact van het personage Ferry Bouman en de Netflix-hit Undercover is onbetwist. Maar na vier series en twee films lijkt aan Ferry te weinig nieuws meer toe te voegen. De – vermoedelijke – finale valt tegen en voelt eigenlijk overbodig.

Er is aan het begin van de film Ferry 2 weinig over van het imperium van drugsbaron Ferry Bouman (Frank Lammers). Berooid slijt hij zijn dagen op een camping in Spanje, waar hij kinderen entertaint als kerstman. Maar als zijn achternichtje Jezebel (Aiko Mila Beemsterboer, bekend van Oogappels) aanklopt vanwege een probleem met crimineel Lex van Dun (Jonas Smulders) voelt Ferry zich toch gedwongen terug te keren naar Nederland om haar te helpen.

De eerste Ferry-film uit 2021 toonde de origin story van Ferry Bouman; een Ferry-serie volgde. Aan het slot van deze reeks was Bouman bezig de criminele Olympus te bestijgen. De tweede film volgt op het slot van de derde reeks van Undercover, als Bouman volledig aan de grond zit. Het personage zit Lammers nog steeds als gegoten – het blijft een feest om naar zijn agressieve en onberekenbare loebas te kijken.

Maar Ferry 2 levert vooral het bewijs dat één sympathieke hoofdrolspeler niet genoeg is. Naarmate de film vordert, wordt duidelijk hoe hard alle andere iconische personages uit de reeks worden gemist – allemaal dood, of om begrijpelijke redenen weggelopen uit het leven van Bouman. Elise Schaap heeft welgeteld één scene als Danielle, haar broer Lars (Yannick van de Velde) is alleen per telefoon te horen. En Huub Smit maakt als Dennis, een oud maatje tegen wie Ferry wrok koestert, te weinig indruk.

Het verhaal kabbelt door vol bekende ingrediënten: wéér wordt een vrachtwagen met essentiële bestanddelen gekaapt (zou het misgaan?), wéér moet een politiedepot worden overvallen (spannend!). En waarom? Wat is de inzet? Het leven van dat zeurende achternichtje?

'Ik ben blij dat deze film laat zien dat criminaliteit allerminst zaligmakend is', zei hoofdrolspeler Lammers recent in gesprek met De Telegraaf. 'Hoe langer je blijft zitten in die handel, hoe kleiner de kans is dat er wat overblijft.' Die laatste zin zou helaas ook van toepassing kunnen zijn op het Undercover-universum. Het is te hopen dat de makers hun eigen briljante serie hierna echt laten rusten.