Overzicht: nieuwe films en series op Netflix met Squid Game Netflix , Serie , Film , Documentaire • Gisteren • leestijd 3 minuten • bewaren

© No Ju-han / Netflix

Welke films en series komen binnenkort naar Netflix? Een overzicht van de aangekondigde titels voor dit weekend en de komende week...

Dit weekend...

Ferry 2 (vrijdag 20/12 Netflix) Misdaadfilm die zich afspeelt na de gebeurtenissen in de drie seizoenen van Undercover. Ferry (Frank Lammers) wordt nu benaderd door zijn achternichtje Jezebel (Aiko Mila Beemsterboer uit Oogappels) die hem om hulp vraagt. Bekijk de trailer.

The Six Triple Eight (vrijdag 20/12 Netflix) Oorlogsfilm van Tyler Perry, over een eenheid van zwarte vrouwen die allemaal hun steentje bijdroegen tijdens de Tweede Wereldoorlog. De leider van de eenheid wordt gespeeld door Kerry Washington (Django Unchained, Scandal).

Umjolo: Day Ones (vrijdag 20/12 Netflix) Romantische dramafilm waarin Zanele en Andile al hun hele leven lang goede vrienden zijn. Andile is inmiddels getrouwd en heeft een gezin gesticht. Zanele lijkt zijn kans te hebben verkeken en definitief in de ‘friendzone’ te zitten.

UniverXO Dabiz (vrijdag 20/12 Netflix) Documentaireserie over de wereldwijd beroemde Spaanse chef-kok Dabiz Muñoz. Hij komt voor een allesbepalende beslissing te staan: zal hij zijn gerenommeerde restaurant aan de top houden of de keuken voorgoed op slot gooien.

Yo Yo Honey Singh: Famous (vrijdag 20/12 Netflix) Documentairefilm over de opkomst, ondergang en comeback van de uit India afkomstige rapper Honey Singh. In 2011 brak Singh door met zijn debuutalbum, maar hij werd tevens geplaagd door gezondheidsproblemen.

Tomb Raider (zondag 22/12 Netflix) Avonturenfilm uit 2001, gebaseerd op de gelijknamige videogame. Archeoloog Lara Croft (Angelina Jolie) belandt in een race tegen de klok als ze een magisch artefact probeert te bemachtigen. Tevens met latere Bond-acteur Daniel Craig.

Tomb Raider: The Cradle of Life (zondag 22/12 Netflix) Vervolgfilm uit 2003, waarbij de regie ditmaal in handen was van Jan de Bont (Twister). Avonturier Lara Croft (weer Angelina Jolie) gaat op zoek naar Pandora’s Box en krijgt hulp van een ex-geliefde (Gerard Butler).

The Last Airbender (zondag 22/12 Netflix) Geflopte fantasyfilm uit 2010, die geregisseerd werd door M. Night Shyamalan (The Sixth Sense). De jonge Aang (Noah Ringer) moet de vier elementen leren te beheersen. The Last Airbender is inmiddels ook een tv-serie op Netflix.

Na het weekend...

The Mountain Between Us (maandag 23/12 Netflix) Dramafilm uit 2017 over een chirurg (Idris Elba) en een journalist (Kate Winslet) die samen een privévliegtuigje huren als ze hun lijnvlucht missen. Wanneer het toestel neerstort moeten ze plots overleven in de wildernis.

Your Friend Nate Bargatze (dinsdag 24/12 Netflix) Derde Netflix-special van komiek Nate Bargatze, die over het algemeen geschikt is voor alle leeftijden. Hij praat onder meer over zijn strategieën bij het bestellen van pizza’s, het nemen van een tweede hond en zijn echtgenote.

Squid Game S02 (donderdag 26/12 Netflix) Koreaanse thriller waarin Seong Gi-hun (Lee Jung-jae) de organisatie achter het dodelijke spel dat we zagen in het eerste seizoen probeert te ontmaskeren. Daarvoor zal hij echter wel opnieuw moeten deelnemen. Bekijk de trailer.