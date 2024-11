Squid Game: trailer voor tweede seizoen van Koreaanse Netflix-serie

Deelnemer 456 (Seong Gi-hun) is drie jaar later nog steeds vastberaden om de mensen achter Squid Game op te sporen en een einde te maken aan hun wrede spelletje.

De Koreaanse televisiehit Squid Game keert terug naar Netflix met nieuwe afleveringen: het tweede seizoen is vanaf donderdag 26 december bij de streamingdienst te zien. Seong Gi-hun (Lee Jung-jae) gaat in de tweede reeks de strijd aan met de schimmige Front Man (Lee Byung-hun). Hij maakt het zijn missie om de organisatie achter het dodelijke spel neer te halen, maar om dat te bewerkstelligen zal hij opnieuw moeten deelnemen. Hwang Dong-hyuk, die destijds een Emmy won voor het eerste seizoen, is voor het tweede seizoen wederom betrokken als regisseur, schrijver en producent. Overigens is Squid Game ook al zeker van een derde en tevens laatste seizoen, dat in 2025 op Netflix moet verschijnen. Daarnaast werd vorige maand onthuld dat er gewerkt wordt aan een Engelstalige remake van Squid Game, die geproduceerd zal worden door regisseur David Fincher (Fight Club, The Killer).