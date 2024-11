Vera Christmas Special: kerstaflevering komt in december naar de NPO

Begin dit jaar was het twaalfde seizoen van Vera te zien bij de NPO, maar de laatste aflevering van de reeks was een kerstspecial, en die werd toen nog even achter de hand gehouden. Op zaterdag 21 december kun je op NPO 2 en NPO Start alsnog kijken naar de Vera Christmas Special, getiteld The Rising Tide. Daarnaast is de kerstspecial vanaf donderdag 19 december al te zien op NPO Plus. Brenda Blethyn (Secrets & Lies) geeft in Vera gestalte aan Vera Stanhope, een ervaren rechercheur die werkzaam is bij de politie van Northumberland. In de speciale kerstaflevering vindt er rond de feestdagen een tragedie plaats tijdens een schoolreünie op een afgelegen eilandje. Wanneer er iemand dood wordt aangetroffen wordt er eerst gedacht aan zelfmoord, maar Vera ontdekt dat er meer aan de hand is. Overigens kreeg Vera ook al een dertiende seizoen, plus nog een tweedelig veertiende seizoen waarmee de serie ten einde zal komen.