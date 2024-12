End of Summer: Zweedse misdaadserie verschijnt bij SkyShowtime

De Zweedse misdaadserie End of Summer (of: Slutet på sommaren) gaat eind dit jaar van start bij SkyShowtime: vanaf 26 december zie je elke donderdag twee afleveringen van de zesdelige reeks. Het drama speelt zich af in 1984 en 2004. Het verhaal volgt Vera Nilsson, die in de jaren tachtig als veertienjarig meisje flink getraumatiseerd wordt door de zelfmoord van haar moeder en de verdwijning van haar vijfjarige broertje Billy. In 2004 ontmoet de volwassen Vera, die nu werkt als rouwtherapeute, een mysterieuze man van wie ze begint te vermoeden dat het Billy is. Ze keert terug naar huis om op zoek te gaan naar antwoorden, maar daar blijkt dat haar verlangen om de waarheid te achterhalen niet door iedereen wordt gedeeld. Julia Ragnarsson, bekend van haar hoofdrollen in Blinded en Springvloed, geeft in End of Summer gestalte aan de volwassen Vera. De serie is afkomstig van de makers van Jägarna (The Hunters).