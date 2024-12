Inside Man S01E01: onderhoudend maar bijna ongeloofwaardig

© BBC / Netflix

Nieuwe thriller van de man achter Sherlock heeft qua casting geen problemen maar het scenario rammelt af en toe wel opzichtig.

De premisse van Inside Man is vrij eenvoudig: journalist Beth (Lydia West) wordt in de Londense metro lastiggevallen door een engerd. Wiskundelerares Janice (Dolly Wells) schiet haar te hulp en veinst alsof ze de dader filmt op Facebook Live. Beth vraagt Janice of ze haar misschien binnenkort mag interviewen; Janice geeft Beth haar telefoonnummer. Later interviewt Beth de moordenaar en criminoloog Jefferson (Stanley Tucci), terwijl Janice lesgeeft aan de zoon van dominee Harry (David Tennant). Harry heeft eerder die dag een usb-stick van een kerkgenoot aangenomen met compromitterende informatie.

Door een ongelukkige samenkomst van omstandigheden belandt de usb-stick in de computer van Janice. Zij ziet dat er kinderporno op staat en verdenkt Harry’s zoon. Harry legt uit dat hij de usb-stick heeft gekregen, maar wil niet zeggen van wie. De boel escaleert en uiteindelijk belandt Janice in Harry’s kelder. Als Beth haar wil bellen krijgt ze geen gehoor en denkt ze dat Janice misschien wel door de engerd uit de metro is vermoord. Dus schakelt ze Jefferson in die vanuit zijn dodencel – hij is veroordeeld tot de doodstraf in de Verenigde Staten – misschien de zaak kan oplossen. Dat is de pilotaflevering van Inside Man in een notendop.

Ontzettend interessant. Maar: ook op zo’n manier geschreven dat als er maar een spreekwoordelijk schroefje losschiet de hele plot onlogisch wordt. Dat begint al met de scène waarin Harry de usb-stick ontvangt. Waarom doet hij dat? Showrunner Steven Moffat (Sherlock, Doctor Who) geeft geen eenduidige reden. Dus denk je als kijker: dat riekt naar gemakzucht. Of is er een diepere reden? Hitchcock had in zijn mindere films ook soms van die onverklaarbare handelingen van personages, die nadat ze later werden verklaard nog steeds min of meer onverklaarbaar waren. Het is dus te hopen dat Moffat wel ietsjes meer te bieden heeft.

Hoewel de pilotaflevering ondanks de oneffenheden wel ontzettend onderhoudend is. Dat ligt vooral aan Tennant en Tucci, die bijna elkaars tegenpolen spelen.