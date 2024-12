Joan: misdaadserie met Sophie Turner start in januari bij de NPO

Sophie Turner (Game of Thrones) speelt een geslepen juweeldief in het waargebeurde Joan, dat binnenkort van start gaat bij de NPO: vanaf 3 januari zie je elke vrijdag een nieuwe aflevering op NPO 2 en NPO Start. Verder is de volledige reeks (zes afleveringen) vanaf donderdag 26 december al te streamen via NPO Plus. Turner geeft in de true-crime-serie gestalte aan Joan Hannington, die bekendstaat als één van de beruchtste diamantdieven van Groot-Brittannië. Zij was elf jaar getrouwd met Boisie Hannington (in de serie gespeeld door Frank Dillane), een expert in antiek en lid van een criminele elite. Joan werd geschreven door Anna Symon, bekend van Mrs Wilson en The Essex Serpent. De serie is een bewerking van het boek I Am What I Am: The True Story of Britain's Most Notorious Jewel Thief, dat werd geschreven door de echte Hannington. Ook Helen Black, die onlangs werkte aan het tweede seizoen van Time, was betrokken als scenarist.