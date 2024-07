Kijktips voor het weekend: Crime, Babylon, Conversations with Friends en meer

© ITV / BritBox

Na het weekend gaan ook nog de misdaadseries Four Lives (met Stephen Merchant) en The Suspect (met Aidan Turner) van start bij de NPO.

Desperate Lies (vrijdag 05/07 Netflix) Braziliaanse dramaserie over een vrouw die een erg curieuze ontdekking doet over haar zwangerschap: door toedoen van een vreemd fenomeen is ze de drager van twee baby’s, waarbij echter wel elke baby een andere vader heeft.

Goyo (vrijdag 05/07 Netflix) Romantische dramafilm uit Argentinië over een museumgids die door toedoen van zijn autisme leeft volgens een strikte routine. Als hij verliefd wordt op een collega belandt hij plotseling in een wervelwind van compleet nieuwe emoties.

Milf of Norway (vrijdag 05/07 HBO Max) Noorse komedieserie over een vrouw die in een midlifecrisis verzeild is geraakt en in een dronken bui bij wijze van grap een vrij pikante foto plaatst op de website InsideFans, waarna haar leven een onverwachte wending neemt.

Conversations with Friends (vrijdag 05/07 Canvas) Britse dramaserie van de makers van Normal People, en net als die serie ook gebaseerd op een boek van Sally Rooney, waarin twee jonge studentes een bijzondere band smeden met een getrouwd stel. Lees de recensie.

Babylon (zaterdag 06/07 Netflix) Tragikomische film uit 2022 van de regisseur van La La Land, over de excessieve levensstijl van acteurs in het Hollywood van de jaren twintig. Met rollen voor Once Upon a Time in Hollywood-collega’s Brad Pitt en Margot Robbie. Lees de recensie.

Notting Hill (zaterdag 06/07 Netflix) Romantische komediefilm uit 1999 over een beroemde Amerikaanse actrice (Julia Roberts) die in Londen een boekwinkel binnenstapt. Niet veel later bloeit er zowaar iets moois op tussen haar en de eigenaar van de winkel (Hugh Grant).

Irvine Welsh’ Crime (zaterdag 06/07 Canvas) Schotse misdaadserie van de auteur van het ook verfilmde Trainspotting, waarin agent Ray Lennox (Dougray Scott) de verdwijning van een jonge tiener onderzoekt en daarbij verzeild raakt in een kat-en-muisspel. Lees de recensie.

Mamma Mia! (zondag 07/07 Netflix) Musicalfilm uit 2008 die zich afspeelt op een fictief Grieks eiland, waar Sophie (Amanda Seyfried) op het punt staat te gaan trouwen. Ze nodigt vervolgens drie mannen uit, waarbij ze vermoedt dat een van die drie haar vader zou kunnen zijn.

Four Lives (maandag 08/07 NPO 2) Britse true-crime-serie met Stephen Merchant (Extras) als een seriemoordenaar die het voorzien heeft op jonge homoseksuele mannen. Terwijl de politie faalt, gaan de families van de slachtoffers op zoek naar antwoorden. Lees de recensie.

Clueless (maandag 08/07 Netflix) Coming-of-age-komediefilm uit 1995 waarin Cher (Alicia Silverstone) op de middelbare school een make-over geeft aan een nieuwe leerling (Brittany Murphy), nadat ze eerder ook al twee docenten op school aan elkaar wist te koppelen.

The Boyfriend (dinsdag 09/07 Netflix) Japanse realityserie waarin verschillende mannen een maand lang samen onder een dak doorbrengen. Ze runnen een koffietruck om elkaar beter te leren kennen en hopelijk daarbij uiteindelijk ook hun grote liefde tegen het lijf te lopen.

The Suspect (dinsdag 09/07 NPO 2) Britse thrillerserie over een succesvolle psycholoog (Aidan Turner uit Poldark) die wordt gevraagd mee te helpen met een moordonderzoek. Tijdens dat onderzoek verandert hij gaandeweg echter in de hoofdverdachte. Lees de recensie.

Eva Lasting S02 (woensdag 10/07 Netflix) Romantische dramaserie waarin een mysterieus en rebels tienermeisje in de jaren zeventig arriveert op een jongensschool in Colombia. Daar aangekomen zorgt ze voor ophef en breekt ze niet alleen stereotypen maar ook harten.

Sugar Rush: The Baking Point S02 (woensdag 10/07 Netflix) Spin-off van Sugar Rush met een culinaire competitie in Mexico. Zes teams van kunstenaars nemen het in de keuken tegen elkaar op in een race tegen de klok, waarbij ze traditie en innovatie moeten zien te combineren.

Under the Bridge (woensdag 10/07 Disney+) Waargebeurde misdaadserie over de moord op de 14-jarige Reena Virk in de jaren negentig. Een schrijfster (Riley Keough) en een detective (Lily Gladstone) stuiten tijdens hun onderzoek op verrassende onthullingen. Bekijk de trailer.

Sunny (woensdag 10/07 Apple TV+) Tragikomische detectiveserie over een vrouw (Rashida Jones) in Japan, die na een mysterieus ongeluk haar gezin verliest. Het bedrijf van haar man stuurt haar een zeer bijzondere robot die haar helpt bij haar zoektocht naar antwoorden.

Vikings: Valhalla S03 (donderdag 11/07 Netflix) Historische dramaserie die scenarist Jeb Stuart (The Fugitive) creëerde als opvolger van het eerdere Vikings. We volgen de gevaarlijke reis van een aantal nieuwe Vikingen die hun lotsbestemming willen vervullen. Bekijk de trailer.

Another Self S02 (donderdag 11/07 Netflix) Romantische dramaserie uit Turkije waarin drie hechte vriendinnen in een badplaats arriveren. Ze proberen daar in contact te komen met hun spiritualiteit, terwijl ze tevens geconfronteerd worden met de trauma’s uit hun verleden.

Wild Wild Punjab (donderdag 11/07 Netflix) Romantische komediefilm uit India, waarin een man na een relatiebreuk flink in de put zit. Zijn vrienden proberen hem er weer bovenop te helpen en samen ondernemen ze een reis die hem alsnog een beetje afsluiting zou moeten geven.

Vanished Into the Night (donderdag 11/07 Netflix) Italiaanse thrillerfilm over een vader die midden in een bittere vechtscheiding terecht is gekomen. Tot overmaat van ramp verdwijnen ook zijn drie kinderen en onderneemt hij een gevaarlijke missie om hen terug te vinden.

Receiver (donderdag 11/07 Netflix) Documentaireserie die gemaakt werd in samenwerking met de Amerikaanse rugbybond. De documentaire volgt spelers Davante Adams, Justin Jefferson, George Kittle, Deebo Samuel en Amon-Ra St. Brown tijdens het NFL-seizoen van 2023.

Shetland S08 (donderdag 11/07 NPO Plus) Misdaadserie waarin Ashley Jensen (Extras) de hoofdrol heeft overgenomen van Douglas Henshall. Ze is te zien als DI Ruth Calder, die zoekt naar iemand die getuige was van de moord op een politie-informant. Bekijk de trailer.

Teen Torture Inc. (donderdag 11/07 HBO Max) Driedelige documentaire over problemen in de (particuliere) jeugdzorg in Amerika. Mensen die als jongeren ooit het slachtoffer waren van de misstanden bij programma’s voor moeilijk opvoedbare kinderen doen hier hun verhaal.

Quad Gods (donderdag 11/07 HBO Max) Documentairefilm over een aantal mensen uit New York die lichamelijk verlamd zijn. Als e-sporters richten ze gezamenlijk een team op en proberen ze hun dromen te verwezenlijken, terwijl ze daarbij ook afrekenen met vooroordelen.