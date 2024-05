Shetland: achtste seizoen gaat in juli van start bij de NPO

Het achtste seizoen van het Schotse misdaaddrama Shetland komt in juli naar de NPO: de reeks is vanaf zaterdag 20 juli wekelijks te zien op NPO 3 en NPO Start en is vanaf donderdag 11 juli tevens in zijn geheel te streamen via NPO Plus. Het achtste seizoen van Shetland is het eerste seizoen zonder Douglas Henshall als detective Jimmy Perez: inmiddels speelt Ashley Jensen (Agatha Raisin) de hoofdrol als DI Ruth Calder. Het achtste seizoen opent met de moord op een politie-informant in Londen. De jonge Ellen Quinn (Maisie Norma Seaton) is getuige van deze daad en vlucht naar Shetland, waar Calder naar haar op zoek gaat. DS Alison McIntosh (Alison O'Donnell) onderzoekt ondertussen de rituele slachtingen van schapen. Don Gilet (net gecast als het nieuwe hoofdpersonage in Death in Paradise) heeft dit seizoen een bijrol als een huurmoordenaar. Het zesdelige achtste seizoen van Shetland is afkomstig van scenarist Paul Logue, die al sinds het vierde seizoen bij de productie van de serie betrokken is.