Overzicht: nieuwe series en films bij de NPO met onder meer Shetland

Alles over tv, series, films en podcasts

© ITV Studios / BBC

Welke series en films zijn binnenkort te bekijken bij NPO? Een overzicht van de aangekondigde titels voor dit weekend en de komende week...

Nog lopende series dit weekend...

The Sketch Artist (vrijdag 05/07, NPO 2) Het lichaam van een tienermeisje wordt uit de rivier gehaald. Omdat noch vingerafdrukken noch DNA het slachtoffer kunnen identificeren, tracht Eve het gezicht van de tiener te reconstrueren. Daardoor herkent Bernard het slachtoffer.

Oogappels S02 (vrijdag 05/07, NPO 3) Carola maakt zich zorgen over Marcel die is vertrokken en niets van zich laat horen. Max heeft het zwaar, nu hij steeds op en neer moet naar Zwolle om te trainen en huiswerk moet maken. Merel weet wat ze met de as van haar moeder wil doen.

Penoza S05 (vrijdag 05/07, NPO 3) De Winkel loopt lekker en Carmen bereidt zich voor op haar pensioen. Tijdens het verjaardagsfeestje van Boris ontstaan er problemen in de haven, waardoor Carmen gedwongen wordt om te beslissen waar haar prioriteiten nu daadwerkelijk liggen.

The Capture S02 (zaterdag 06/07, NPO 2) Carey gaat de confrontatie aan met Knox. Hij heeft huurmoordenaars opgeroepen en waarschuwt Carey dat ze maar beter kan vluchten. Isaac is uitgenodigd voor een presentatie van Truro Analytics, voor een kijkje achter de schermen.

Oxen: Hangdogs (zaterdag 06/07, NPO 3) Kajsa Corfitzen keert terug om het kasteel Nørlund plus het grondgebied over te nemen, waardoor Oxen plots op haar land bivakkeert. Oxen denkt nog eens na over Mossmans aanbod, terwijl Margrethe probeert haar baan te behouden.

Dertigers S04 (zaterdag 06/07, NPO 3) Na De Avondetappe zie je op NPO 3 een herhaling van een aantal afleveringen van het vierde seizoen van de dramaserie Dertigers. Er zal om 23.00 uur worden afgetrapt en de uitzending duurt vervolgens tot ongeveer 01.40 uur in de nacht.

Aankomende films....

Hope Gap (vrijdag 05/07, NPO 2) Britse dramafilm over de plotselinge scheiding van Grace (Annette Bening) en Edward (Bill Nighy). Na 29 jaar samen besluit Edward om er een punt achter te zetten, en dat heeft ook een grote impact op hun zoon (Josh O’Connor). Bekijk de trailer.

Narcosis (vrijdag 05/07, NPO 3) Nederlandse dramafilm over de ontwrichting van een gezin, nadat de vader tijdens een duik in Zuid-Afrika om het leven komt: na de dood van haar man (Fedja van Huêt) blijft Merel (Thekla Reuten) achter met twee kinderen. Lees de recensie.

Startende series series na het weekend...

Four Lives (maandag 08/07 NPO 2) Britse true-crime-serie met Stephen Merchant (Extras) als een seriemoordenaar die het voorzien heeft op jonge homoseksuele mannen. Terwijl de politie faalt, gaan de families van de slachtoffers op zoek naar antwoorden. Lees de recensie.

De Luizenmoeder (maandag 08/07 NPO 3) Komische serie waarin de jonge moeder Hannah (Jennifer Hoffman) zich staande probeert te houden tussen de talloze markante mensen waar ze in en rond de basisschool van haar dochter mee te maken krijgt. Elke werkdag te zien.

Dertigers S05 (maandag 08/07 NPO 3) Dramaserie over een aantal bevriende dertigers, waarin dit seizoen een nieuwe cast geïntroduceerd wordt. Een van de hoofdrollen is voor Claire Bender (De Joodse Raad). Tevens te zien op dinsdag, woensdag en donderdag. Bekijk de trailer.

The Suspect (dinsdag 09/07 NPO 2) Britse thrillerserie over een succesvolle psycholoog (Aidan Turner uit Poldark) die wordt gevraagd mee te helpen met een moordonderzoek. Tijdens dat onderzoek verandert hij gaandeweg echter in de hoofdverdachte. Lees de recensie.

Shetland S08 (donderdag 11/07 NPO Plus) Misdaadserie waarin nu Ashley Jensen (Extras) de hoofdrol heeft overgenomen van Douglas Henshall. Ze speelt hier DI Ruth Calder, die op zoek gaat naar iemand die getuige was van de moord op een politie-informant. Bekijk de trailer.

Nog lopende series na het weekend...

Penoza S05 (maandag 08/07, NPO 3) Carmen wil weten wie de ontvoerders waren en gaat samenwerken met xtc-handelaar Marcus. Na de ontvoering begint Storm het werk dat hij voor Carmen doet in een ander licht te zien. Ook te zien op dinsdag, woensdag en donderdag.