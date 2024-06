Vikings: Valhalla: derde en laatste seizoen verschijnt in juli op Netflix

Het vervolg op Vikings, dat zich afspeelt ver na de gebeurtenissen in de originele serie, is afkomstig van scenarist Jeb Stuart (Die Hard, The Fugitive).

Het derde en laatste seizoen van Vikings: Valhalla verschijnt donderdag 11 juli op Netflix. De opvolger van Vikings (2013-2020) draait om de gevaarlijke reizen van een aantal nieuwe Vikingen: Harald Sigurdsson (Leo Suter), Leif Erikson (Sam Corlett) en Freydís Eiríksdóttir (Frida Gustavsson). Het derde seizoen pakt de draad zeven jaar later op: Freydís is na het verslaan van Olaf uitgegroeid tot de onbetwiste leider van het heidense Jomsborg, terwijl Harald en Leif glorie bereikt hebben in Constantinopel. Maar voordat ze ieder hun definitieve lotsbestemming kunnen vervullen, liggen er nog een aantal grote uitdagingen in het verschiet. Vikings: Valhalla werd bedacht en ontwikkeld door Jeb Stuart, die eerder als scenarist werkte aan actiefilms als Die Hard en The Fugitive. Het derde seizoen bestaat opnieuw acht afleveringen. Naast Vikings: Valhalla zijn ook alle seizoenen van het originele Vikings nog steeds te zien op Netflix.