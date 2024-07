Overzicht: nieuwe films en series op Netflix met onder meer Vikings: Valhalla

© Bernard Walsh / Netflix

Welke films en series komen binnenkort naar Netflix? Een overzicht van de aangekondigde titels voor dit weekend en de komende week...

Dit weekend...

Desperate Lies (vrijdag 05/07 Netflix) Braziliaanse dramaserie over een vrouw die een erg curieuze ontdekking doet over haar zwangerschap: door toedoen van een vreemd fenomeen is ze de drager van twee baby’s, waarbij echter wel elke baby een andere vader heeft.

Goyo (vrijdag 05/07 Netflix) Romantische dramafilm uit Argentinië over een museumgids die door toedoen van zijn autisme leeft volgens een strikte routine. Als hij verliefd wordt op een collega belandt hij plotseling in een wervelwind van compleet nieuwe emoties.

Babylon (zaterdag 06/07 Netflix) Tragikomische film uit 2022 van de regisseur van La La Land, over de excessieve levensstijl van acteurs in het Hollywood van de jaren twintig. Met rollen voor Once Upon a Time in Hollywood-collega’s Brad Pitt en Margot Robbie. Lees de recensie.

Notting Hill (zaterdag 06/07 Netflix) Romantische komediefilm uit 1999 over een beroemde Amerikaanse actrice (Julia Roberts) die in Londen een boekwinkel binnenstapt. Niet veel later bloeit er zowaar iets moois op tussen haar en de eigenaar van de winkel (Hugh Grant).

Mamma Mia! (zondag 07/07 Netflix) Musicalfilm uit 2008 die zich afspeelt op een fictief Grieks eiland, waar Sophie (Amanda Seyfried) op het punt staat te gaan trouwen. Ze nodigt vervolgens drie mannen uit, waarbij ze vermoedt dat een van die drie haar vader zou kunnen zijn.

Na het weekend...

Clueless (maandag 08/07 Netflix) Coming-of-age-komediefilm uit 1995 waarin Cher (Alicia Silverstone) op de middelbare school een make-over geeft aan een nieuwe leerling (Brittany Murphy), nadat ze eerder ook al twee docenten op school aan elkaar wist te koppelen.

The Boyfriend (dinsdag 09/07 Netflix) Japanse realityserie waarin verschillende mannen een maand lang samen onder een dak doorbrengen. Ze runnen een koffietruck om elkaar beter te leren kennen en hopelijk daarbij uiteindelijk ook hun grote liefde tegen het lijf te lopen.

Eva Lasting S02 (woensdag 10/07 Netflix) Romantische dramaserie waarin een mysterieus en rebels tienermeisje in de jaren zeventig arriveert op een jongensschool in Colombia. Daar aangekomen zorgt ze voor ophef en breekt ze niet alleen stereotypen maar ook harten.

Sugar Rush: The Baking Point S02 (woensdag 10/07 Netflix) Spin-off van Sugar Rush met een culinaire competitie in Mexico. Zes teams van kunstenaars nemen het in de keuken tegen elkaar op in een race tegen de klok, waarbij ze traditie en innovatie moeten zien te combineren.

Vikings: Valhalla S03 (donderdag 11/07 Netflix) Historische dramaserie die scenarist Jeb Stuart (The Fugitive) creëerde als opvolger van het eerdere Vikings. We volgen de gevaarlijke reis van een aantal nieuwe Vikingen die hun lotsbestemming willen vervullen. Bekijk de trailer.

Another Self S02 (donderdag 11/07 Netflix) Romantische dramaserie uit Turkije waarin drie hechte vriendinnen in een badplaats arriveren. Ze proberen daar in contact te komen met hun spiritualiteit, terwijl ze tevens geconfronteerd worden met de trauma’s uit hun verleden.

Wild Wild Punjab (donderdag 11/07 Netflix) Romantische komediefilm uit India, waarin een man na een relatiebreuk flink in de put zit. Zijn vrienden proberen hem er weer bovenop te helpen en samen ondernemen ze een reis die hem alsnog een beetje afsluiting zou moeten geven.

Vanished Into the Night (donderdag 11/07 Netflix) Italiaanse thrillerfilm over een vader die midden in een bittere vechtscheiding terecht is gekomen. Tot overmaat van ramp verdwijnen ook zijn drie kinderen en onderneemt hij een gevaarlijke missie om hen terug te vinden.